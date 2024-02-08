50 млрд євро не покриють потреби України: в Європарламенті дали тривожний прогноз

За весь період до 2027 року брак коштів в Україні становитиме 22 млрд євро.

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Для України недостатньо 50 млрд євро від ЄС до 2027 року / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Погоджена допомога Україні від Європейського союзу у розмірі 50 млрд євро є недостатньою. Вона не зможе покрити потреби країни до 2027 року. Про це заявив голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, пише The Guardian.

За його словами, оцінка невійськових потреб України складає 3 млрд євро на місяць, щорічно це становить 36 млрд євро. Натомість Україні буде доступно лише 12,5 млрд євро щорічно в рамках узгодженої допомоги.

"50 мільярдів євро, передбачених в Україні, охоплюють 4 роки, з 2024 по 2027 рік... Угода між ЄС і Сполученими Штатами полягала в тому, що кожен з них подбає про половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро для ЄС і США", - пояснив Ван Овертвельдт. відео дня

Відповідно, Ukraine Facility (програма, у рамках якої Україна отримає 50 мільярдів євро) не зможе покрити не менше 5,5 мільярдів євро щорічно. Глава бюджетного комітету Європарламенту підкреслив, що за весь період до 2027 року дефіцит для України становитиме 22 мільярди євро.

50 мільярдів євро від ЄС

Як повідомляв Главред, 1 лютого Європейський союз у складі 27 країн ухвалив одноголосно пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро. Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що це рішення забезпечить стабільну, довгострокову та передбачувану фінансову підтримку для України.

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам-членам ЄС за надання допомоги та назвав це чітким сигналом підтримки та відображенням міцності і єдності Європи.

Крім цього, перший транш у рамках програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро буде наданий Україні незабаром. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що виплати розпочнуться у березні.

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