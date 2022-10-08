Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про 3 загиблих

У РФ заявили про 3 загиблих внаслідок підриву Кримського мосту/ https://t.me/SBUkr

У Росії заявили, що внаслідок вибуху на Кримському мосту загинули троє людей.

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ, пише російське видання "Meduza". Зазначається, що загинули, ймовірно, пасажири легкового авто.

"За попередніми даними, внаслідок події загинули три людини. Це, імовірно, пасажири легкового автомобіля, що перебував поруч із вантажівкою, яка підірвалася", – повідомляють у виданні.

Росіяни розповіли, що тіла двох загиблих – чоловіка і жінки – вже підняли з води. Їхні особи встановлюються.

Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А у самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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