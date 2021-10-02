Вибори в Грузії: оприлюднили перші результати екзитполів

Результати екзит-полів на виборах у Грузії

Грузинські ЗМІ оприлюднили перші результати місцевих виборів в країні - політсила Михайла Саакашвілі посідає друге місце, повідомляє Ехо Кавказу.

Станом на 17:00, згідно з даними екзитполу, проведеного компанією IPSOS:

"Грузинська мрія" 38,6%;

"Єдиний національний рух" 33%;

"За Грузію" 7,6%;

"Гірчі - більше свободи" 4.8%;

"Лело" 4%;

"Для народу" 2%;

"Гірчі" 1.6%;

"Громадяни" 1.1%;

"Європейська Грузія" 1%;

Лейбористська партія 1%;

"Альянс патріотів" 0.9%;

"Третя сила-Стратегія Агмашенебелі" 0.8%.

Станом на 18:00, згідно з даними екзитполу, проведеного компанією Gorbi:

"Грузинська мрія" 47.6%;

"Єдиний національний рух" 27.1%;

За Грузію 6.8%;

"Лело" 2.8%;

"Гірчі - більше свободи" 2.8%;

"Європейська Грузія" 2.6%;

Лейбористська партія 1.8%;

"Альянс патріотів" 1.6%;

"Третя сила-Стратегія Агмашенебелі" 1.3%;

"Громадяни" 1%;

"Гірчі" 0.9%;

Інші партії 3.7%.

Згідно з угодою щодо виходу з політичної кризи, в тому випадку, якщо правляча партія "Грузинська мрія" набере менше 43% голосів - в країні будуть призначені дострокові парламентські вибори.

Повернення Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

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"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомога Саакашвілі.