Саакашвілі загрожує екстрадиція: у Тбілісі пояснили, як експрезидент потрапив до Грузії

Михайло Саакашвілі / Reuters

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі міг потрапити в країну через Туреччину, розповів голова грузинського Центру з громадського контролю за діяльністю спецслужб Бесік Аладашвілі.

"До Грузії можна потрапити трьома шляхами: по повітрю, по морю і по суші. Якщо ми врахуємо той факт, що Саакашвілі перетнув кордон незаконно, я припускаю, він міг потрапити в країну через Туреччину", - сказав Аладашвілі в інтерв'ю Sputnik Грузія.

На думку експерта, Саакашвілі прилетів з України до Туреччини, а звідти перебрався сухопутним кордоном до Грузії. Як зазначає Аладашвілі, в результаті незаконного перетину грузино-турецького сухопутного кордону не раз затримували людей, і це говорить про те, що периметр кордону не контролюється повністю. З великою ймовірністю, екс-президент про це знав, вважає він.

Разом з тим в маріонетковому "уряді" окупованої Росією Південної Осетії заявили про те, що можуть зажадати екстрадиції затриманого в Грузії Михайла Саакашвілі. Такий варіант розвитку подій допустив озвучив позицію Цхінвала Дмитро Медоєв, якого цитує ТАРС.

Читайте такжеЗатримання Саакашвілі: Київ вимагає допуску консула, в Тбілісі відповіли

Реклама

"Південна Осетія має право вимагати видачі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі - за місцем скоєння злочинів. - Я маю на увазі злочини 2004 і 2008 років, згідно з Конвенцією про попередження злочину геноциду і покарання за нього, прийнятою резолюцією 260 (III) Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1948 року", - заявив він.

Повернення Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомогу Саакашвілі.