Гарріс вирвалася вперед: несподівані підсумки опитування в 'хитких' штатах США

Камала Гарріс лідирує з невеликим відривом, свідчать результати соціологічного опитування.

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/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Ключове:

Гарріс вирвалася вперед в опитуваннях

Результати в "хитких" штатах США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в 4 штатах, які "коливаються".

Про це свідчать результати опитування Times/YouGov, яке проводилося з 25 по 31 жовтня 2024 року.

Опитування проводили у штатах:

Аризона;

Джорджія;

Мічиган;

Невада;

Північна Кароліна;

Пенсильванія;

Вісконсин.

/ Times / SAY Poll

Зазначається, що серед виборців Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) і Неваді (48% проти 47%).

/ Инфографика Главред

Водночас Трамп із незначним відривом лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).

Водночас, згідно з результатами проведеного опитування, в Аризоні обидва кандидати мають однаковий рівень підтримки - 48%.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Раніше відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату". Байден наголосив на своїй упевненості в тому, що вибори будуть вільними і чесними. Водночас він не зміг гарантувати, що вибори у США пройдуть мирно.

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