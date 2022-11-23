"Ви чоловік чи хто?": дружини і матері мобілізованих росіян вимагають аудієнції Путіна

Рідні росіян, яких відправили на війну в Україну, хочуть зустрічі з Володимиром Путіним.
Родичка російських мобілізованих і строковиків вимагають зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Організатор Ради матерів і дружин Ольга Цуканова записала відповідь на заяви про те, що Путін збирається зустрітися з матерями окупантів. Виявилося, що нікого з Ради матерів і дружин на зустріч не покликали.
"Ви чоловік чи хто? Чи вистачить у вас сміливості зустрітися відкрито не з узгодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали за свій рахунок сюди до вас? Ми тут, в Москві, готові зустрітися з вами", - обурилася росіянка.
Раніше ми розповідали, що в селі Тюменево Кемеровської області мобілізували всіх чоловіків. Схожа ситуація і в інших населених пунктах регіону. Місцеві жителі розповіли журналістам, що у них повістки роздали всім чоловікам. Всього було мобілізовано 59 осіб.
Раніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.
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