"Там просто катастрофа": Жданов розповів, куди відправлять помирати мобілізованих в РФ

Жданов підкреслив, що мобілізація позиції росіян не врятує.
Росія планує закривати необстріляними і низько мотивованими солдатами всі напрямки на фронті, але це тільки погіршить стан російської армію.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що ситуація в окупантів на фронті плачевна.
"На всіх напрямках. Там просто катастрофа - росіяни просідають на всіх напрямках. Єдиний напрямок, де вони більш-менш тримаються, та й то через те, що ми там не проявляємо активність - Запорізький. На всіх інших напрямках у них величезні проблеми: Донецький – тримається за рахунок ПВКшників, Харківський і Херсонський – просідають, і ЗС РФ відступають, у них там просто почнеться катастрофа, якщо вже зараз туди не почнуть накидати людей", - зазначив експерт.
Також Жданов підкреслив, що мобілізація позиції росіян не врятує.
"Це лише збільшить кількість втрат РФ. Україні ж все це може зіграти на руку, тому що погіршить стан російської армії на всіх напрямках", - підсумував військовий експерт.
Росіяни намагаються уникнути мобілізації
У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.
У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".
Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.
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