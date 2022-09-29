"Там просто катастрофа": Жданов розповів, куди відправлять помирати мобілізованих в РФ

Жданов розповів, куди відправлять помирати мобілізованих в РФ / скріншот

Росія планує закривати необстріляними і низько мотивованими солдатами всі напрямки на фронті, але це тільки погіршить стан російської армію.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що ситуація в окупантів на фронті плачевна.

"На всіх напрямках. Там просто катастрофа - росіяни просідають на всіх напрямках. Єдиний напрямок, де вони більш-менш тримаються, та й то через те, що ми там не проявляємо активність - Запорізький. На всіх інших напрямках у них величезні проблеми: Донецький – тримається за рахунок ПВКшників, Харківський і Херсонський – просідають, і ЗС РФ відступають, у них там просто почнеться катастрофа, якщо вже зараз туди не почнуть накидати людей", - зазначив експерт.

Також Жданов підкреслив, що мобілізація позиції росіян не врятує.

"Це лише збільшить кількість втрат РФ. Україні ж все це може зіграти на руку, тому що погіршить стан російської армії на всіх напрямках", - підсумував військовий експерт.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

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