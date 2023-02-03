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"Втратить сенс для існування": експерт назвав реалістичний сценарій розвалу РФ

3 лютого 2023, 17:51
Розвал у Росії може розпочатись на фоні програшу російської армії в Україні.
Владимир Путин, Россия, распад России
Розвал Росії почнеться після програшу РФ в Україні / Колаж фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Сценарій щодо розвалу Росії вже є досить реалістичним. Найімовірнішим є внутрішньополітичний конфлікт. Про це заявив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, повідомляє 24 канал.

Нині експерт бачить, що в РФ є протистояння між прихильниками "ліберального путінізму" та тих, хто підтримує фашизм в РФ.

"Це набагато реалістичніший поділ, аніж протистояння одних регіонів Росії проти інших. Умовно кажучи, реалістичнішою є війна "нових білих з новими червоними", – сказав Божко.

У РФ може розпочатися громадянська війна або масові протести на фоні програшу в Україні. Тоді ворожу країну може огорнути політична, економічна та інформаційна криза, вважає експерт.

"Найімовірніше, розпад може бути наслідком тривалої смути, яка в Росії почнеться з програшем у війні. Адже для неї програш у війні – це одразу втрата сенсу до існування", – пояснив Божко.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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