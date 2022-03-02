Вторгнення Росії в Україну: Байден заявив, що Путін прорахувався

Байден звернувся з посланням до Конгресу США / скріншот

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США. Перша частина його промови про стан держави була присвячена Україні.

Байден почав з компліменту українському народові - він заявив про його героїзм.

"Шість днів тому президент Росії Володимир Путін хотів похитнути основи вільного світу. Він думав, що світ прогнеться під нього. Але він прорахувався. Він думав, що забере Україну. І світ з цим погодиться. Але він натрапив на опір українського народу", - сказав Байден

За його словами, Путін зараз ізольований від світу більше. США разом із союзниками запроваджують санкції, не дають утриматися рублю, заблокували запаси Центробанку та послаблюють військову сферу.

Байден прогнозує, що це протистояння завершиться поразкою для президента РФ.

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"В історії потім напишуть, що Путін послабив Росію", – сказав він.

Він повідомив, що США закривають повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, і пообіцяв конфіскувати у росіян квартири, яхти і гроші за кордоном.

"Російські олігархи, які нажили мільярди доларів за допомогою режиму - більше у вас це не пройде", - зазначив президент.

При цьому Байден запевнив Конгрес, що Збройні сили США не брали і не братимуть участь у збройному конфлікті в Україні". При цьому вони будуть захищати "кожен дюйм" східного флангу НАТО.

"Путін зараз ізольований від світу більше, ніж будь-коли. Разом з нашими союзниками ми впроваджуємо потужні санкції, ми відключаємо російські банки від фінансової системи, ми не дозволяємо Центробанку Росії захищати рубль, щоб він не міг використовувати свої 630 млрд доларів запасів на війну. Ми послаблюємо російських військових та їхню технічну можливість", - сказав президент США.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та інших містах України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією.