"Іноді краще мовчати": у Зеленського відповіли Лукашенку на його скандальну заяву

Михайло Подоляк / УНІАН, ОП

Заява лідера білоруського правлячого режиму Олександра Лукашенко про нібито конфлікт між військовими і президентом Володимиром Зеленським є брехнею, яка націлена на дестабілізацію ситуації в Україні.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана Лукашенка", - сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі журналістам.

Так, сьогодні Лукашенко заявив, що в Україні нібито зріє конфлікт між військовими і Зеленським, розв'язка якого настане "найближчим часом".

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Подоляк назвав цю заяву "вкрай симптоматичною" і сказав, що вона цілком чітко пояснює цілі численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом президента і військовими.

Лукашенко заявив, що нібито саме українські військові повинні стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах Росії.

"Очевидно, що до реальності це не має ні найменшого відношення. Очевидно також, що Лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри. І нарешті, цілком зрозуміло, що відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. У тому числі масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками і військовими", - сказав Подоляк.

При цьому він не розуміє, навіщо українська преса поширює подібні висловлювання Лукашенка.

Що заявив Лукашенко

Як повідомлялося раніше, Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує РФ у війні проти України, але сама воювати буде тільки в разі нападу на її території.

Нагадаємо, в День Незалежності 24 серпня Лукашенко лицемірно привітав Україну зі святом після того, як дозволив російському диктатору Володимиру Путіну напасти на нашу державу зі своєї території і бомбити Україну ракетами. Він побажав "миру, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

У Міноборони України відповіли на цинічне привітання Лукашенка з Днем Незалежності нашої держави. В українському оборонному відомстві побажали Лукашенку такого ж "мирного неба", як і в Україні – з ракетами. Також йому побажали скоріше возз'єднатися з його добрими друзями – лівійським і іракським диктаторами Муаммаром Каддафі і Саддамом Хусейном.

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