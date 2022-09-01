УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Іноді краще мовчати": у Зеленського відповіли Лукашенку на його скандальну заяву

1 вересня 2022, 21:38

Сьогодні Лукашенко заявив, що в Україні нібито зріє конфлікт між військовими і Зеленським, розв'язка якого настане "найближчим часом".

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / УНІАН, ОП

Заява лідера білоруського правлячого режиму Олександра Лукашенко про нібито конфлікт між військовими і президентом Володимиром Зеленським є брехнею, яка націлена на дестабілізацію ситуації в Україні.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана Лукашенка", - сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі журналістам.

Так, сьогодні Лукашенко заявив, що в Україні нібито зріє конфлікт між військовими і Зеленським, розв'язка якого настане "найближчим часом".

Видео дня

Подоляк назвав цю заяву "вкрай симптоматичною" і сказав, що вона цілком чітко пояснює цілі численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом президента і військовими.

Лукашенко заявив, що нібито саме українські військові повинні стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах Росії.

"Очевидно, що до реальності це не має ні найменшого відношення. Очевидно також, що Лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри. І нарешті, цілком зрозуміло, що відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. У тому числі масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками і військовими", - сказав Подоляк.

При цьому він не розуміє, навіщо українська преса поширює подібні висловлювання Лукашенка.

Що заявив Лукашенко

Як повідомлялося раніше, Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує РФ у війні проти України, але сама воювати буде тільки в разі нападу на її території.

Нагадаємо, в День Незалежності 24 серпня Лукашенко лицемірно привітав Україну зі святом після того, як дозволив російському диктатору Володимиру Путіну напасти на нашу державу зі своєї території і бомбити Україну ракетами. Він побажав "миру, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

У Міноборони України відповіли на цинічне привітання Лукашенка з Днем Незалежності нашої держави. В українському оборонному відомстві побажали Лукашенку такого ж "мирного неба", як і в Україні – з ракетами. Також йому побажали скоріше возз'єднатися з його добрими друзями – лівійським і іракським диктаторами Муаммаром Каддафі і Саддамом Хусейном.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський Олександр Лукашенко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:09

Удача та гроші потечуть рікою: які 4 імені несуть чудовий успіх кожному

22:08

Гороскоп на вересень 2022 для Водоліїв: що чекає в любові, фінансах і на роботіВідео

21:41

Зібрали 19 млн грн: "Океан Ельзи" розповіли, скільки зібрали грошей для України і на що витратять

21:38

"Іноді краще мовчати": у Зеленського відповіли Лукашенку на його скандальну заявуВідео

21:13

Повідомляли РФ, куди бити ракетами по ЗСУ: у Миколаєві викрили поліцейського з дружиноюВідео

Реклама
21:12

"Можна потрапити до підвалу": співробітниця ЗАЕС поскаржилася на умови роботи в окупаціїВідео

21:02

Екс-депутат Держдуми РФ дав прогноз, чи розпадеться Росія на десятки держав

20:49

Вдарять сильні морози: синоптики розповіли про холодний циклонВідео

20:45

Україна і російський "скотний двор": наскільки ж різні у нас дітиПогляд

20:36

Гороскоп на вересень 2022: Козероги досягнуть небачених висот у кар'єрі й отримають великий прибуток

20:31

"За дві години можна було послухати тільки казки "Росатому": Подоляк розніс візит МАГАТЕ на ЗАЄСВідео

20:27

Американський мільярдер попрацював комбайнером на РівненщиніФото

20:25

"Вже навіть пиво не бере": дружина окупанта розповіла, як злякалася вибухів у КримуВідео

20:20

Експерт спрогнозував, коли в окупантів підуть критичні проблеми зі снарядамиВідео

20:10

Прикмети на 3 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

19:59

У Зеленського розкрили сценарій контрнаступу ЗСУ і назвали головні напрямкиВідео

19:44

Подоляк відреагував на маячню Путіна щодо нової "мети" війни в УкраїніВідео

19:33

Під Вугледаром ЗСУ ліквідували командира спецпризначенців окупантів РФВідео

19:28

Крим перестав бути центром циклонуПогляд

19:26

Захищав Київ і Донбас: окупанти вбили під Авдіївкою українського спортсмена – призера ЧС

Реклама
19:25

Гороскоп на вересень 2022: Стрільці стануть багатіями місяцяВідео

19:20

Глава МАГАТЕ покинув територію Запорізької АЕС: перші результатиВідео

19:19

Росія зазнає втрат та відчуває дефіцит людських ресурсів - APВідео

19:04

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

19:03

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук захопила підтягнутим тілом і бронзовою засмагою в Монако

18:58

"Якого біса": у Зеленського відповіли Макрону стосовно посередництва Ірану в переговорах з РФВідео

18:50

День нотаріату 2022 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

18:43

Кадиров погрожує Кремлю через заборону мусульманської книги: натякає на відділення і джихадВідео

18:41

РФ через провал окупантів поставила новий дедлайн для захоплення сходу УкраїниВідео

18:37

Кому належать права на трансляцію матчів Премʼєр-ліги: підсумки пресконференції футбольних клубів

18:34

Вибухи і дим біля Антонівського мосту: стало відомо про нову "бавовну"Відео

18:33

Макрон виправдався, чому хоче продовжувати діалог з ПутінимВідео

18:30

На початку вересня буде потужна магнітна буря: попередження українцямВідео

18:25

Діамантові сідниці: Кейт Мосс розповіла про оригінальний подарунок від Джонні Деппа

17:56

Джанабаєва поділилася рідкісним фото сина Меладзе

17:44

90 гривень за долар: українців шокували сценарієм девальваціїВідео

17:41

"Любимо Україну": Red Hot Chili Peppers підняли на концерті в США український прапор

17:21

У Кулеби накинулися на Лаврова через його нові скандальні погрозиВідео

17:05

Під Харковом загинув волонтер з Британії, який рятував життя бійців ЗСУВідео

17:02

ЗСУ можуть звільнити Херсон без бойових дій: британський експерт розповів, як це зробитиВідео

Реклама
17:00

Про "денацифікацію" не згадує: Путін придумав нову мету війни з УкраїноюВідео

16:51

"Спідничка вже занадто коротка": Христина Соловій в костюмі школярки похвалилася стрункими ніжками

16:37

Злату Мітчелл захейтили через її фігуру і колір шкіри хлопця: Фреймут заступилася за дочку

16:30

Лукашенко розмріявся про "демілітаризацію" України і сказав, коли Білорусь вступить у війнуВідео

16:24

Останній резерв РФ: окупанти кинули в бій "парадну" танкову арміюВідео

16:23

РФ загрожує Молдові, вона стане наступною військовою ціллю Кремля - ПодолякВідео

16:14

Гороскоп на вересень 2022 для Скорпіонів: прибуток, таємниця і конфлікти у родиніВідео

16:10

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

15:57

"Навіщо мене чіпати?": Шуфутинський вперше озвучив свою позицію щодо війни в Україні

15:48

"Путін невдаха, він програв": у США назвали рецепт перемоги України у війні з РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Яблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022День Незалежності
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти