Ракета окупантів вдарила по "мосту Кличка": об'єкт встояв

Зокрема, одна з ракет ворогів вдарила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз (в народі відомому як "міст Кличка").
Вранці в понеділок, 10 жовтня, російські окупанти завдали численних ракетних ударів по Києву.
Зокрема, одна з ракет вдарила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз (в народі відомому як "Міст Кличка").
Проте, як стало ясно пізніше, міст Кличко встояв
Ракетний удар по Києву 10 жовтня
В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.
"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.
Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.
У Мережу потрапили кадри одного з"прильотів". Дівчина, яка йшла по місту, знімала відео і розповідала, що тільки що бачила проліт ракети. У наступний момент її накрило вибуховою хвилею. На щастя, дівчина залишилася жива.
Пізніше також з'явилися й інші кадри з місць "прильотів".
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