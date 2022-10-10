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Ракета окупантів вдарила по "мосту Кличка": об'єкт встояв

10 жовтня 2022, 10:46

Зокрема, одна з ракет ворогів вдарила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз (в народі відомому як "міст Кличка").

Міст Кличко, вибух
Ракета окупантів вдарила по "мосту Кличка": об'єкт встояв / скріншот з відео, УНІАН

Вранці в понеділок, 10 жовтня, російські окупанти завдали численних ракетних ударів по Києву.

Зокрема, одна з ракет вдарила по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз (в народі відомому як "Міст Кличка").

Проте, як стало ясно пізніше, міст Кличко встояв

Міст Кличко, вибухи 2
Міст Кличко, вибухи 2

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

У Мережу потрапили кадри одного з"прильотів". Дівчина, яка йшла по місту, знімала відео і розповідала, що тільки що бачила проліт ракети. У наступний момент її накрило вибуховою хвилею. На щастя, дівчина залишилася жива.

Пізніше також з'явилися й інші кадри з місць "прильотів".

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