"229-й день нас намагаються стерти з лиця землі": Зеленський прокоментував ракетні удари по Україні

Зеленський прокоментував ракетні удари по Україні вранці 10 жовтня/ Фото УНІАН, Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну ракетну атаку на Україну в понеділок, 10 вересня.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

"Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", - написав Зеленський.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко попередив у Telegram, що загроза нових ударів триває. Він закликав громадян взяти в укриття теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів.

"У місто поки не виїжджайте.Підземні станції метрополітену працюють як укриття. Пасажирів метро зараз не перевозить. Всі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Оперативно реагують на ситуацію та долають наслідки ударів ворога. Зберігаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вистоїмо!" - додав міський голова.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.

Внаслідок ракетного удару загинули 8 осіб, ще 24 мирних жителя отримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

Також вибухи сьогодні лунали не лише у столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.

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