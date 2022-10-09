Лукашенко змінює риторику: у Зеленського оцінили загрозу нападу Білорусі

Лукашенко напасти на Україну поки не готовий / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Сьогодні немає реальних загроз прямого військового вторгнення Білорусі в Україну. На кордоні не зосереджена кількість сил, яка дозволила б здійснити атаку. Риторика Олександра Лукашенка змінюється - він визнав, що РБ воює проти України. Однак він всіляко ухилятиметься від участі в прямій війні. Про це заявив представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з безпеки і оборони Федір Веніславський.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на даний момент біля кордону Білорусі з Україною немає достатньої кількості сил і засобів, через що з'явилися б підстави говорити про реальність загрози військового вторгнення.

За його словами, після початку повномасштабної війни 24 лютого біля кордонів України знаходиться 6 батальйонів і один зведений загін Сил спеціальних призначень. Білоруси постійно проводять біля кордону демонстративні маневри - вони то підходять, то відходять, таким чином намагаючись продемонструвати стримування українських сил в тому районі.

"Разом з тим, звичайно, риторика змінюється і незважаючи на те, що Лукашенко раніше заперечував участь у війні з Україною, наразі він визнав, що республіка Білорусь бере участь у війні проти України. Хоча з точки зору міжнародного права... республіка Білорусь є таким же агресором, як і Російська Федерація", - зазначив Веніславський.

Також він додав, що сьогодні немає підстав говорити про підготовку Білорусі до нападу. Навряд чи про це можна буде міркувати і в короткостроковій перспективі. Сам же Лукашенко буде всіляко уникати такого сценарію.

"Я думаю, що Лукашенко розуміє всі негативні наслідки таких можливих дій з боку республіки Білорусь, і він буде їх уникати, і навряд чи зважиться на пряме військове вторгнення на територію України", - підкреслив Федір Веніславський.

Лукашенко у війні Росії проти України

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території української держави.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на слова Лукашенка, який сказав, що у Києві нібито є "конфлікт між Зеленським і військовими". Чиновник підкреслив, що Лукашенко цілеспрямовано бреше з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що Лукашенко намагається попросити у Путіна ядерну зброю. Для того, щоб на території країни, мовляв, не було впливу Заходу. Однак сам Путін навряд чи піде на такий крок.

Дивіться відео Главред - Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України

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