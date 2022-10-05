"Росіяни посипалися на півдні": військовий експерт назвав терміни звільнення Херсона

Втеча росіян на півдні стала результатом ефективних дій Збройних сил України.
Звільнення Снігурівки Миколаївської області зруйнує плани окупантів повернутися під Миколаїв і піти на Одесу, заявив експерт Defence Express Іван Киричевський.
"З іншого боку, якщо наші війська взяли Снігурівку, яка була укріпленим пунктом, що створював для нас проблеми, і рухаються далі, то можемо з обережним оптимізмом припускати, що максимум до кінця листопада Херсон вдасться звільнити, повернути в наші руки", — підкреслив він в ефірі Радіо НВ.
Експерт пояснив, що обвалення росіян на півдні стало результатом ефективних дій Збройних сил України.
"Просто [настав] той момент, коли склади боєприпасів були знищені в критичній для рашистів величині, відповідно, втрати росіян почали накопичуватися в критичній для них величині. Саме на цьому тлі вони посипалися, тому що ЗСУ дуже активно працювали над цим", — додав Киричевський.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снигиревка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в Медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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