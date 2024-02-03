Ситуація в Авдіївці різко змінилась: експерт розповів про плани росіян

За словами аналітика, російські війська матимуть сили для наступальних операцій на Авдіївському напрямку ще як мінімум 2 місяці.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-v-avdeevke-rezko-izmenilas-ekspert-rasskazal-o-planah-rossiyan-10538705.html Посилання скопійоване

Експерт розповів, коли російські війська видихнуться / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

2 лютого в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача Зеленський відзначив ситуацію на Авдіївському напрямку як "особливо складну". Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, зазначив в ефірі Radio NV, що незважаючи на численні атаки ворога та складні умови, українським силам вдалося стабілізувати ситуацію.

"Немає (у ворога - ред.) успіхів у просуванні за цей тиждень, він практично не фіксується. Хоча вони пробують (атакувати - ред.) з різних напрямків. Вони пробують відновлювати тиск і активні штурмові дії на Авдіївський коксохім. Вони проводили спроби, потім відходили, тепер знову повторюють", — зазначає Мусієнко.

Авдіївка залишається одним із ключових напрямків для наступу російських військ, так само як і Куп'янський, наголошує експерт.

відео дня

"В найближчі як мінімум місяць-півтора-два, поки в них не видихнуться ті сили, які вони підготували для ведення цієї наступальної зимової кампанії, до тих пір вони будуть пробувати (атакувати - ред.)", - вказує аналітик.

За його словами, реальна мета російського військово-політичного керівництва - це захопити Авдіївку про проведення виборів президент Росії.

Мусієнко робить висновок, що навіть якщо план окупантів зазнає невдачі, російське командування все одно буде продовжувати проведення наступальних операцій на цьому напрямку до того часу, поки це їм буде вистачати на це сил і засобів.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують атакувати місто Авдіївка в Донецькій області. Тільки протягом 25 січня вони здійснили 80 авіабомбових ударів та провели 50-60 масованих обстрілів із артилерії.

Крім того, російські війська намагаються оточити Авдіївку, здійснюючи тристоронній наступ та використовуючи підземні інженерні тунелі для проникнення в тил Сил оборони України.

Незважаючи на це, українським захисникам вдалося відбити позиції, які раніше були захоплені російськими окупантами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.