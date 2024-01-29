Ракета - точно в кабінет: ЗМІ про удар по офіцерах РФ, які командують наступом на Авдіївку

Під час удару по місцю скупчення загарбників у Донецьку 29 січня загинули 24 військових РФ, семеро з них - офіцери, пише з посиланням на "джерела в Генштабі" наближений до російського військового командування Телеграм-канал "Кремлівська табакерка".
Загалом по двох цілях відпрацювали близько 8-10 ракет. Стверджується, що частину ракет вдалося перехопити системами РЕБ, решта повітряних цілей вдарила по офіцерах РФ, коли ті були на нараді, і по місцю розташування військових РФ у районі палацу спорту "Дружба".
Нарада, яка перервав ракетний удар, була присвячена наступальній операції на Авдіївку, скаржаться російські пропагандисти.
Загалом на нараду зігнали 11 офіцерів. Оскільки "заради конспірації" ті зібралися в одному з "нежитлових приміщень", російські військові підозрюють, що їх "хтось здав".
"Загинулисемероофіцерів, ще троє поранені, один дивом уцілів. Обговорювали, наскільки я знаю, що робити з Авдіївкою", - цитують пропагандисти одного з російських військових, який перебував у місті.
Також нібито загинули військові, які перебували на своєму місці розташування. Там були свіжі резерви, які нещодавно підтягнули в місто. Загальна кількість загиблих, включно з офіцерами -24людини. Ще майже 30 поранено, пише провоєнний канал.
Дивацтва в роботі ППО
Росіяни підозрюють, що до атаки могли бути причетні їхні ж військові з ППО - нібито роботу РЕБ могли "зімітувати".
Крім того повідомляється, що через роботу російської ППО посеред міста постраждали мирні мешканці - загинули щонайменше троє людей.
"Активно працювали РЕБи. Незрозуміло, щоправда, була це справжня робота чи імітація. Одна ракета прилетіла точно в кабінет, де була нарада офіцерів, дві впали поруч із будівлею. Плюс незрозуміло, чому ракети збивали просто над вулицями міста. У підсумку від падіння уламків загинули щонайменше троє мирних мешканців. При цьому в районі "Дружби" прилетіло кілька ракет, їх ніхто не збив. Хоча загалом збивали активно", - розповіло джерело пропагандистів.
Усіх бійців ППО, які відбивали атаку на окупантів, було нібито викликано до командирів на розмову. Двоє не прийшли і безслідно зникли, їх зараз шукають, оскільки, "найімовірніше, вони зрадники".
Удар по окупантах у Донецьку
За місцем розташування російських окупантів у Донецьку вдень 29 січня було завдано удару . Місцеві колаборанти вже розповсюджують казки, що на об'єкті були цивільні, тоді як російські пропагандисти підтверджують удар по топ-окупантах.
Український журналіст Денис Казанський звернув увагу на кілька кадрів пропагандистського сюжету з місця події, на яких можна чітко розгледіти розкидані внаслідок прильоту тіла у російській військовій екіпіровці.
Також біля палацу помітили машини на російських військових номерах.
Саму ситуацію в пропагандистських колах уже називають "трагедією", оскільки серед двохсотих є офіцери, які командували наступом ЗС РФ на Авдіївку
"Унаслідок удару по Калінінському району міста загинуло понад 20 наших військових. Серед них - офіцери, які командують наступом на Авдіївку", - скаржаться російські пропагандисти.
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