Ракета - точно в кабінет: ЗМІ про удар по офіцерах РФ, які командують наступом на Авдіївку

Російська ППО замість збиття ракет "відпрацювала" по мирних мешканцях, зізнаються в пропагандистських колах.

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Нарада була присвячена наступальній операції на Авдіївку / Колаж Главреда. Фото: Телеграм "Типовий Донецьк"

Під час удару по місцю скупчення загарбників у Донецьку 29 січня загинули 24 військових РФ, семеро з них - офіцери, пише з посиланням на "джерела в Генштабі" наближений до російського військового командування Телеграм-канал "Кремлівська табакерка".

Загалом по двох цілях відпрацювали близько 8-10 ракет. Стверджується, що частину ракет вдалося перехопити системами РЕБ, решта повітряних цілей вдарила по офіцерах РФ, коли ті були на нараді, і по місцю розташування військових РФ у районі палацу спорту "Дружба".

Нарада, яка перервав ракетний удар, була присвячена наступальній операції на Авдіївку, скаржаться російські пропагандисти.

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Загалом на нараду зігнали 11 офіцерів. Оскільки "заради конспірації" ті зібралися в одному з "нежитлових приміщень", російські військові підозрюють, що їх "хтось здав".

"Загинулисемероофіцерів, ще троє поранені, один дивом уцілів. Обговорювали, наскільки я знаю, що робити з Авдіївкою", - цитують пропагандисти одного з російських військових, який перебував у місті.

Також нібито загинули військові, які перебували на своєму місці розташування. Там були свіжі резерви, які нещодавно підтягнули в місто. Загальна кількість загиблих, включно з офіцерами -24людини. Ще майже 30 поранено, пише провоєнний канал.

Дивацтва в роботі ППО

Росіяни підозрюють, що до атаки могли бути причетні їхні ж військові з ППО - нібито роботу РЕБ могли "зімітувати".

Крім того повідомляється, що через роботу російської ППО посеред міста постраждали мирні мешканці - загинули щонайменше троє людей.

"Активно працювали РЕБи. Незрозуміло, щоправда, була це справжня робота чи імітація. Одна ракета прилетіла точно в кабінет, де була нарада офіцерів, дві впали поруч із будівлею. Плюс незрозуміло, чому ракети збивали просто над вулицями міста. У підсумку від падіння уламків загинули щонайменше троє мирних мешканців. При цьому в районі "Дружби" прилетіло кілька ракет, їх ніхто не збив. Хоча загалом збивали активно", - розповіло джерело пропагандистів.

Усіх бійців ППО, які відбивали атаку на окупантів, було нібито викликано до командирів на розмову. Двоє не прийшли і безслідно зникли, їх зараз шукають, оскільки, "найімовірніше, вони зрадники".

Удар по окупантах у Донецьку

За місцем розташування російських окупантів у Донецьку вдень 29 січня було завдано удару . Місцеві колаборанти вже розповсюджують казки, що на об'єкті були цивільні, тоді як російські пропагандисти підтверджують удар по топ-окупантах.

Український журналіст Денис Казанський звернув увагу на кілька кадрів пропагандистського сюжету з місця події, на яких можна чітко розгледіти розкидані внаслідок прильоту тіла у російській військовій екіпіровці.

Також біля палацу помітили машини на російських військових номерах.

Саму ситуацію в пропагандистських колах уже називають "трагедією", оскільки серед двохсотих є офіцери, які командували наступом ЗС РФ на Авдіївку

"Унаслідок удару по Калінінському району міста загинуло понад 20 наших військових. Серед них - офіцери, які командують наступом на Авдіївку", - скаржаться російські пропагандисти.

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