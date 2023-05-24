Добровольці на Білгородщині могли відійти ближче до кордону з Україною - ISW

Бійці російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії 23 травня продовжували свої військові дії на Білгородщині, пишуть американські аналітики.

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Війська РФ могли відтіснити російських добровольців до Козинки - ISW / Колаж: Главред, фото: Легіон Свобода Росії, соцмережі

Російські добровольці, які запустили операцію зі звільнення Бєлгородської області від правлячого в Кремлі режиму, 23 травня продовжували воювати в регіоні. Увечері того ж дня війська країни-агресора Росії могли відтіснити добровольчі загони до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі російського кордону. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що у вівторок, 23 травня, влада Бєлгородської області повідомила про "завершення контртерористичної операції" і, мовляв, "вигнання всіх диверсантів з області".

Аналітики припустили, що російські добровольці могли бути відтіснені армією окупантів РФ до прикордонного селища Козинка або за межі російсько-українського кордону.

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"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР, принаймні, до прикордонного села Козинка і, можливо, за межі території Росії", - вважають спостерігачі.

Посилаючись на пропагандистів РФ, вона також сказали, що російські війська провели операції щодо, мовляв, "зачистки" Козинки і Глотова, здійснили обстріли позицій в селі Гора-Поділ і патрулювання між Грайвороном і Гора-Подолом.

Аналітики припускають, що російські добровольці не утримують і ніколи не контролювали позиції в селі Гора-Поділ. Незрозуміло, чи бралися позиції під контроль під час операції 22 і 23 травня.

Однак у Легіоні Свобода Росії казали, що 23 травня бійці спільно з РДК продовжували здійснювати свої дії на Білгородщині.

Добровольці Росії в Бєлгородській області

22 травня у Мережі з'явилися заяви Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими вони почали визвольну операцію в Білгородській області. Російські добровольці виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Бійці завдавали ударів по окупаційних військах РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про те, що добровольці Росії створюють в Бєлгородській області смугу безпеки, щоб відсунути російські окупаційні війська від українського кордону. У військовій розвідці підкреслили, що там діють виключно громадяни РФ.

23 травня в Міноборони окупантів Росії заявили про нібито "знищення" сил і засобів російських добровольців у Білгородській області. Російський добровольчий корпус у відповідь натякнув на готовність завдати нового удару військах РФ на Білгородщині.

Дивіться відео, в якому генерал-майор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Бєлгорода:

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