Що буде з територіями Курської області: дипломат назвав мету операції ЗСУ

Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки, каже Петро Бешта.

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Петро Бешта розповів про цілі операції в Курській області / Колаж: Главред, Фото: DELFI/Andrius Ufartas, скріншот

Україні не потрібні російські території, операція в Курській області є оборонною і превентивною, заявив український посол у Литві Петро Бешта.

"Це оборонна, превентивна операція. Україні не потрібні ніякі території зарубіжних країн. Ми займаємося законною обороною на основі Статуту ООН. Сумська область була серед запланованих атак Росії з початку війни", - цитує його Delfi.

Український дипломат зазначив, що РФ почала відволікати українські сили від Донбасу, атакуючи Харків і плануючи подальші удари в області.

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Водночас український посол не уточнив, якого результату Україна очікує від операції в Курській області.

"Було б не дуже гарною ідеєю розповідати про бажані результати військової операції. Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки. Стратегія перемоги знаходиться за межами лінії фронту. Це означає, що ми повинні завдати удару по Росії на її власній території", - додав Бешта.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Україна може підписати угоду "землю на землю". Курська операція України мала політичне підґрунтя і тепер Зеленський з Путіним будуть підписувати зовсім іншу угоду про закінчення війни.

Нагадаємо, раніше було названо мету операції на Курщині. Захід повинен зняти заборони на використання Україною далекобійного озброєння на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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