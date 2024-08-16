УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Операція в Курській області: у Путіна сповільнився наступ на одному напрямку

Андрій Ганчук
16 серпня 2024, 12:44
144
Російські окупанти хочуть захопити населений пункт у Харківській області, але у них не вистачає сил, розповів військовослужбовець Віталій Бицак.
ЗСУ, війська РФ
На Куп'янському напрямку сповільнився наступ окупантів - військовослужбовець / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Операція ЗСУ в Курській області змусила Кремль перекидати туди частину військ з поля бою в Україні. Після початку боїв на Курщині значно знизився тиск ворога на Куп'янському напрямку. Про це заявив голова відділення комунікацій 77-ї Окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що росіяни перекидають свої війська з Куп'янського напрямку.

"Помічено перекидання ворожих сил, зняття резервів і відправлення їх на Курський напрямок", - сказав військовий.

відео дня

Крім того, окупанти мають намір захопити населений пункт Борова.

"Проте реалізувати цей план їм поки що не під силу. Ворог втрачає багато особового складу", - наголосив Віталій Бицак.

Операція армії України на Курщині - головні новини за темою:

Сили оборони України контролюють уже 82 населених пункти в Курській області, розповів 15 серпня головнокомандувач військ Олександр Сирський. Українці просунулися вглиб території противника на 35 км.

Україна ухвалила рішення щодо створення на Курщині військової комендатури. Очолив її генерал-майор Едуард Москальов. Комендатура з'явилася для того, щоб забезпечити порядок на контрольованих територіях.

РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій, написали журналісти CNN. Ймовірно, Кремль поки що не перекидає туди більш ефективні підрозділи загарбників.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Харківська область війна Росії та України Курська область Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Спека повертається: синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних

Спека повертається: синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних

14:29 Синоптик
Провокації РФ до Дня Незалежності: українців попередили про загрозу

Провокації РФ до Дня Незалежності: українців попередили про загрозу

12:56 Україна
Що буде з територіями Курської області: дипломат назвав мету операції ЗСУ

Що буде з територіями Курської області: дипломат назвав мету операції ЗСУ

12:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ 3346

Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ

Територіями доведеться пожертвувати : у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршого 2654

"Територіями доведеться пожертвувати": у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршого

Лоліта Мілявська вийшла на сцену без штанів 2564

Лоліта Мілявська вийшла на сцену без штанів

Розкрито деталі масштабного полону кадирівців : заява глави СБУ Малюка 2452

Розкрито деталі масштабного полону "кадирівців": заява глави СБУ Малюка

Останні новини

14:30

Більше не проблема: як видалити суперклей з пальців – "рятівний" лайфхак

14:29

Спека повертається: синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних

14:26

"Посадимо Росію за стіл переговорів примусом": у ОП озвучили сценарій миру

14:00

Реанімобіль за 350 тисяч євро і лікування в клініці: стан Лукашенка погіршується

13:57

Ласий до премій мер Нетішина опонує СБУ та став на захист бракованих дронів

Росія Курську область не відвоює, на Путіна чекає цугцванг із мобілізацією - ГельманРосія Курську область не відвоює, на Путіна чекає цугцванг із мобілізацією - Гельман
13:30

Реквієм по російській авіації: ЗСУ серйозно взялися за аеродроми РФ - експерт

13:00

"Цінуйте миті": Віталій Козловський поділився останніми кадрами покійного батька

12:56

Провокації РФ до Дня Незалежності: українців попередили про загрозу

12:52

Зниження ядерної ескалації Росії: ЗСУ мають всі шанси захопити Курську АЕС

Реклама
12:52

Що буде з територіями Курської області: дипломат назвав мету операції ЗСУ

12:44

Операція в Курській області: у Путіна сповільнився наступ на одному напрямку

12:38

Дивовижний настій із бадилля від помідорів - капуста буде розміром із м'яч

12:20

7 незрозумілих форм поведінки: експерти розкрили тих, хто має високе IQ

12:12

РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій - CNN

12:04

Москву буде видно, як на долоні: Україна може залишити РФ без захисту з неба

11:53

Вже наступного тижня: Україна може повернутись до графіків відключень світла

11:43

РФ перекидає нові резерви в Курську область: у ЗСУ назвали напрямок

11:39

Добровольці Росії на тлі Курської операції звернулися до солдатів РФ

11:17

"Вдалий час, щоб підписати мирну угоду": у Третій штурмовій назвали умови

11:16

Обмін Курщини на Донбас: Кремль активно пішов ва-банк - Жданов

Реклама
11:08

"Рух курсів вгору": відомо, чи буде "стрибок" долара наступного тижня

11:00

"ЗСУ потрібно вчасно перейти до оборони на Курщині": генерал попередив про небезпеку

10:56

Танковий удар прямою наводкою: розгром КП "Суджа" десантом ЗСУ потрапив на відеоВідео

10:22

"РФ наступає, боєприпасів стало менше": як операція на Курщині вплинула на бої на Донбасі

10:20

У Зеленського назвали два ключові завдання у війні з Росією

10:03

Залп понад 100 ракет: названо ймовірні цілі та терміни масованого удару РФ

10:01

"Путін винен сам": в ISW назвали головний прорахунок РФ в Курській області

09:36

У Курській області розгромили ще одну колону армії РФ: у Мережі дізналися деталі

09:27

Гороскоп на завтра 17 серпня: Тельцям - вражаючі зміни, Стрільцям - тривожні сни

09:01

Захист Курської області не пріоритет: чого хоче добитись Росія - ISW

08:57

Астролог розповів про найщасливіші китайські знаки зодіаку в серпні 2024 року

08:48

У РФ впав бомбардувальник Ту-22М3: з'явилися нові подробиці

08:46

Прорив оборони РФ і десятки полонених: ДШВ показали перші години атаки на КурщиніВідео

08:33

Чому ґудзики чоловічих і жіночих сорочок розташовані з різних боків

08:17

ЗСУ взяли під контроль ще одне село Курської області - DeepState

08:10

Вибори в США: Гарріс домінує в Інтернеті, Трамп береже гроші для телевізоруПогляд

08:07

Реакція РФ на захоплення Курщини "повільна і розсіяна": генерал НАТО назвав причини

06:52

У Севастополі та Керчі прогриміли вибухи: що відомо про атаку на Крим

06:10

Росія обрала нову тактику ударів по УкраїніПогляд

02:00

Про Україну ні слова: Влад Яма російською мовою цинічно анонсував вечірку в США

Реклама
00:21

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: у кількох областях - потужні вибухи

15 серпня, четвер
23:41

Не тільки Курщина: Washington Post заявило про бої в інших регіонах РФ

23:33

Путін стурбований через Курщину: в США сказали, чи натиснуть в Кремлі "ядерну кнопку"

22:50

Потужний оберіг від нещастя: що таке четвергова сіль і як її зробити

22:46

Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ

22:41

Розкрито деталі масштабного полону "кадирівців": заява глави СБУ Малюка

22:23

"Як швидко ти ростеш": Лілія Ребрик захопила кадрами молодшої доньки на честь свята

22:22

США анонсували нові пакети допомоги: Білий дім говорить про дефіцит БК у ЗСУ

21:57

РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

21:45

Група посадовців з Міноборони за підтримки окремих нардепів намагаються знищити комунікаційні системи ЗСУ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти