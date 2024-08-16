Операція в Курській області: у Путіна сповільнився наступ на одному напрямку

Операція ЗСУ в Курській області змусила Кремль перекидати туди частину військ з поля бою в Україні. Після початку боїв на Курщині значно знизився тиск ворога на Куп'янському напрямку. Про це заявив голова відділення комунікацій 77-ї Окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак.
В ефірі 24 каналу він розповів про те, що росіяни перекидають свої війська з Куп'янського напрямку.
"Помічено перекидання ворожих сил, зняття резервів і відправлення їх на Курський напрямок", - сказав військовий.відео дня
Крім того, окупанти мають намір захопити населений пункт Борова.
"Проте реалізувати цей план їм поки що не під силу. Ворог втрачає багато особового складу", - наголосив Віталій Бицак.
Операція армії України на Курщині - головні новини за темою:
Сили оборони України контролюють уже 82 населених пункти в Курській області, розповів 15 серпня головнокомандувач військ Олександр Сирський. Українці просунулися вглиб території противника на 35 км.
Україна ухвалила рішення щодо створення на Курщині військової комендатури. Очолив її генерал-майор Едуард Москальов. Комендатура з'явилася для того, щоб забезпечити порядок на контрольованих територіях.
РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій, написали журналісти CNN. Ймовірно, Кремль поки що не перекидає туди більш ефективні підрозділи загарбників.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
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