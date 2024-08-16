Операція в Курській області: у Путіна сповільнився наступ на одному напрямку

Російські окупанти хочуть захопити населений пункт у Харківській області, але у них не вистачає сил, розповів військовослужбовець Віталій Бицак.

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На Куп'янському напрямку сповільнився наступ окупантів - військовослужбовець / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Операція ЗСУ в Курській області змусила Кремль перекидати туди частину військ з поля бою в Україні. Після початку боїв на Курщині значно знизився тиск ворога на Куп'янському напрямку. Про це заявив голова відділення комунікацій 77-ї Окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що росіяни перекидають свої війська з Куп'янського напрямку.

"Помічено перекидання ворожих сил, зняття резервів і відправлення їх на Курський напрямок", - сказав військовий. відео дня

Крім того, окупанти мають намір захопити населений пункт Борова.

"Проте реалізувати цей план їм поки що не під силу. Ворог втрачає багато особового складу", - наголосив Віталій Бицак.

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Україна ухвалила рішення щодо створення на Курщині військової комендатури. Очолив її генерал-майор Едуард Москальов. Комендатура з'явилася для того, щоб забезпечити порядок на контрольованих територіях.

РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій, написали журналісти CNN. Ймовірно, Кремль поки що не перекидає туди більш ефективні підрозділи загарбників.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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