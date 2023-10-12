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Окупантам обламали "зуби" під Куп'янськом і на півдні: РФ зазнає шалених втрат у "м'ясних" штурмах

Яна Ставська
12 жовтня 2023, 15:56 оновлено 12 жовтня, 16:13
Українські військові розповіли, якою ціною дається росіянам новий наступ на сході.
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ЗСУ ведуть активну оборону та завдають ворогу величезних втрат / Колаж Главреда. Фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада

Російські війська підтягують сили на Куп'янський напрямок та зазнають шалених втрат у "м'ясних" штурмах. Водночас ЗСУ ведуть наступ під Мелітополем й ліквідували на Таврійському напрямку понад 100 окупантів.

Як розповів в ефірі "Радіо Свобода" начальник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов, Росія бажає захопити Куп'янськ зі стратегічним для неї об'єктом - залізницею через село Куп'янськ-Вузловий, а також пробує досягнути лівого берега річки Оскіл.

За його словами, під час однієї такої атаки у наступ йдуть від 50 до сотні російських військових.

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"Ситуація тут досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки та з Макіївського напрямку ворог активізував свої дії. І зараз він проводить так звані "м’ясні" штурми. Тобто, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог іде на штурм. До прикладу, одного (один штурм) – це від 50 до ста людей, які намагаються прорвати оборону, але їм це не вдається. Крім того, вони застосовують техніку, яка також палає", – сказав Шевцов.

До річки Оскіл російські війська хочуть дійти зараз, поки є сприятливі погодні умови і поки може пройти техніка.

"І саме Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий для них є важливими напрямками через те, що там є залізничний вузол і це для них стратегічні об’єкти", – зазначив військовий.

Жодної позиції військові з бригади "Сталевий кордон" не втратили. Щодо російських підрозділів, які нині воюють на Куп’янському напрямку, то, крім загонів "Шторм", сформованих з колишніх російських в’язнів, є також 1-ша та 25-армія Російської Федерації, а "вагнерівці" бійцям бригади "Сталевий кордон" поки що не траплялися.

"Тут наші прикордонники не мають такої можливості взяти в полон когось з "вагнерівців". Але в нас є достовірна інформація, що, окрім підрозділів "Шторм-Z", "Шторм", вони також використовують підрозділи бойового армійського резерву "Барс". Також навпроти наших підрозділів перебуває 1-а танкова армія, 25-а армія Російської Федерації. Це достатня кількість особового складу. Тільки 25- а армія – це близько 25 тисяч особового складу", – зазначив він.

Ситуація на півдні

На Таврійському напрямку тривають активні бої, заявив командувач військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

На цій ділянці фронту за добу знищено 112 одиниць ворожої техніки. Загальні втрати ворога склали 754 особи.

Сили оборони України продовжують ведення оборони, а також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

Знищено 112 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 23 танки, 73 ББМ, 9 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 ПТРК, 8 БпЛА, 3 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

Росія пішла у новий наступ - що відомо

Росія перейшла у масштабний контрнаступ на сході України, щоб відтягнути ресурси ЗСУ від Роботиного, де захисники успішно наступають з літа 2023 року.

Наразі ЗС РФ намагаються знищити Авдіївку. Експерти Інституту вивчення війни помітили значне зростання активності росіян в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичева, розташованих на північний захід від Авдіївки, та на лінії Водяне - Опитне на північний захід від Авдіївки.

Водночас РФ зазнає великих втрат у "м'ясних штурмах". Зокрема, на Запорізькому напрямку ліквідовано роту зрадників "народного ополчення" з Генічеська.

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