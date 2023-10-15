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Росія зіткнулася з проблемами у наступі на Авдіївку: в ISW розкрили причини

Андрій Ганчук
15 жовтня 2023, 08:55 оновлено 15 жовтня, 09:02
Російські пропагандисти продовжують вигадувати "успіхи" окупантів на Авдіївку та нібито провал контрнаступу ЗСУ, зазначили в Інституті вивчення війни.
Авдіївка, війська РФ
У військ агресора Росії проблеми з медичним забезпеченням у Авдіївки - ISW / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії зіткнулися з низкою проблем при наступі на Авдіївку Донецької області. Серед них - медичне забезпечення. У захоплених Горлівку і Донецьку не вистачає хірургів і російських лікарів вже звуть "їхати на фронт". Втім, пропагандисти "хвалять" зусилля окупантів і вигадують, мовляв, провал контрнаступу української армії. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що, виходячи із повідомлень російських пропагандистів, можна зробити висновок, згідно з яким окупанти при наступі на Авдіївку стикаються з серйозними проблемами.

Як відзначають аналітики, у ворога проблеми із медичним забезпеченням – у захоплених Горлівці і Донецьку біля Авдіївки не вистачає хірургів, тому російських лікарів вже кличуть "на фронт".

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Крім того, представник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун 14 жовтня сказав, що більшість втрат росіян через неякісну медичну допомогу, місцеві лікарні заповнені.

Втім, незважаючи на ситуацію, пропагандисти, як і раніше, хвалять наступальні "зусилля" окупантів на Авдіївку, що фіксувалося 13 і 14 жовтня, і продовжують просувати вигадку про нібито завершення українського контрнаступу.

Втім, один із військових пропагандистів РФ попередив, що офіційна Москва поспішила заявляти про "завершення контрнаступу ЗСУ" і поки зарано говорити про здатність окупантів організувати повноцінну наступальну операцію під Авдіївкою.

Ситуація в Авдіївці

Керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни кинули у штурм 10 тисяч окупантів на захоплення Авдіївки. За словами очільника міста, ситуація важка, але контрольована.

На думку Віталія Барабаша, Москва встановила новий "дедлайн" для взяття Донеччини. Зокрема, війська Росії хочуть захопити всю Донецьку область до 31 грудня.

У окупантів шалені втрати під Авдіївкою, сказав представник ЗСУ Олександр Штупун. За декілька діб російські війська втратили понад 3 тисячі своїх військових.

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Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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