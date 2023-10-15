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Штурм Авдіївки захлинається: РФ видихається і втрачає сили – Барабаш

Олексій Тесля
15 жовтня 2023, 18:51 оновлено 15 жовтня, 18:57
Лише за минулу добу окупанти здійснили 18 ударів по Авдіївці, повідомив Віталій Барабаш.
Авдіївка, війська РФ
Ворог намагається захопити Авдіївку / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

Після серії інтенсивних штурмів Авдіївки Донецької області російські окупанти знизили кількість атак, розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, зараз градус напруги дещо знизився, адже ворог втрачає сили. Про це він розповів в ефірі інформаційного марафону.

Глава Авдіївської ВЦА каже, що окупанти все ще намагаються захопити місто, хоча ресурсів у них стає все менше для цього.

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"Чесно кажучи, зі вчора (14 жовтня – ред.) градус падає. Не набагато, не дуже суттєво, але відчутно, що вони вже видихаються. На мій погляд, на відсотків 15% у них менше штурмових дій", – заявив він.

Барабаш додав, що незважаючи на зниження числа обстрілів, тільки за минулу добу окупанти здійснили 18 ударів по Авдіївці. При цьому ворог використовує стволи, РСЗВ, міномети і керовані авіабомби.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що РФ стягнула резерви і націлилася на захоплення великого міста України. Російські окупанти ціною численних втрат намагаються оточити Авдіївку Донецької області, проте підрозділи Збройних сил України дають гідну відсіч росіянам, заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Окупація Авдіївки, зазначив військовий, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.

Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

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Авдіївка війна на Донбасі війна Росії та України
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