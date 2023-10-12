Кинули безліч бронетехніки та піхоти: Росія почала наступ на стратегічне місто

Росія кинула всі сили на захоплення міста Авдіївка що на Донеччині. У Генштабі повідомили, про безліч піхоти, а також бронетехніки.

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Росія почала наступ на стратегічне місто / Колаж Главред, фото: скріншот deepstate, Міноборони РФ

Російське командування визначило своєю стратегічною ціллю захоплення міста Авдіївка. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій. Якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення, або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, що він може досягнути на даному етапі. Тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальнідії", - зазначив Олександр Штупун.

Штупун також повідомив, що російське командування "кинуло безліч піхоти, а також бронетехніки на Авдіївський напрямок".

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"Наразі вже фіксується зменшення кількості бронетехніки, але ворог намагається йти вперед піхотою", - сказав він.

Наступ Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська накопичують резерви, щоб наступати на деяких ділянках фронту. Їхня мета - відтягнути додаткові сили ЗСУ. Сили оборони України продовжують своє просування. Ключовим планом ворога є знищення української нації.

Водночас, росіяни вже перейшли в наступ на Донеччині. Ворог підтягує резерви і поступово вводить їх в бій для оточення міста Авдіївка.

Варто додати, що Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки та зуміли утримати всі свої позиції. Ситуація біля Авдіївки вранці 12 жовтня напружена, але її контролюють сили оборони України. Окупанти не припиняють обстріли міста та околиць, а також позиції ЗСУ.

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