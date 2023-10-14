РФ націлилася на велике місто України: планує оточення і готує штурм

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках загострилася, підкреслив Олександр Сирський.

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Олександр Сирський зустрівся з командирами частин і підрозділів ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу , t.me/osirskiy

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з командирами частин і підрозділів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".

Український генерал-полковник заслухав доповіді стосовно поточної обстановки, повідомляє Military Media Center.

"З метою вивчення обстановки і прийняття оперативних рішень працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман". Зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку. На місці були прийняті рішення щодо подальших дій і вирішено ряд проблемних питань", - підкреслив він.

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Разом з тим, командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що в останні дні ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилася.

"Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився і почав активні наступальні дії в районі Макіївки, а потім і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", - повідомив Сирський.

Також він зазначив, що головною метою росіян є розгром угруповання, а також оточення Куп'янська в Харківській області і вихід на рубіж річки Оскіл. Кожен день ворог веде щільний вогонь з мінометів і артилерії по позиціях українських військ, а також здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки. Однак, українські захисники дають гідну відсіч росіянам і ті зазнають значних втрат, не досягаючи суттєвих успіхів.

Також Сирський провів зустріч з військовослужбовцями, які виконують бойові завдання і подякував їм за "мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання свого військового обов'язку".

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно просунулися вперед і вибили РФ з позицій на Запоріжжі танковим штурмом. Успішними діями відзначилися бійці підрозділів 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом. Сили оборони відбивають всі атаки противника, а в майбутньому можуть просунутися вперед, розповів Кирило Сазонов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні. Позиції росіян на Запоріжжі штурмувала група, до якої входили четверо українських воїнів.

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