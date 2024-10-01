Китай повинен припинити війну в Україні: у Польщі зробили гучну заяву

Польський міністр наголосив, що якби не підтримка Китаю, Путін не зміг би продовжувати цю війну.

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У Польщі вважають, що до миру має докластися Китай / Колаж: Главред, фото: Radosław Sikorski, скріншот

Країна-агресор Росія отримує деякі компоненти і матеріали від світових лідерів, що намагаються всидіти на двох стільцях. Серед них і Китай, який зараз повинен прикласти усіх зусиль аби зупинити російського диктатора Путіна та його війну.

Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, якби не постачання певних ресурсів з Китаю, РФ була б набагато слабшою.

Польський міністр також наголосив, що позиція Путіна у цій війні однозначна - він хоче, аби Україна капітулювала і мир був лише на його умовах. Тому західним країнам необхідно зупинити кремлівського диктатора, поки той не дійшов до польського кордону. Адже російські війська поруч із кордонами країни ЄС і НАТО спинити буде вже значно складніше.

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Щодо закінчення війни Сікорський сказав, що це буде можливим лише тоді, коли Путін зупиниться через розуміння, що він не може виграти прийнятною ціною. Наразі, очільник Кремля ще не в цій точці.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ Китай публічно заявляв про повагу до кордонів та сувернітету України, при цьому з'являлися повідомлення про нібито торгівлю та посилення дипломатії між китайським урядом і Кремлем. Зокрема аналітики ISW повідомляли, що Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія і Китайська Народна Республіка (КНР) продовжують розвивати військово-технічне співробітництво в різних напрямках.

Така позиція викликала осуд не лише в Україні, а й серед західних лідерів. Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ваном І попередив їх про заходи з боку США в разі продовження підтримки Пекіном оборонно-промислового комплексу РФ.

Раніше стало відомо, що у Китаї також заговорили про "мирний план" закінчення війни в Україні, однак для української влади від видався, скоріше, шляхом до умиротворення, а не справедливого миру. У відповідь на це в Китаї відповіли, що Пекін взяв до уваги заяву української сторони, але продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи.

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