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Вступ України до НАТО буде розглянуто після перемоги Києва у війні з Росією - Альянс

29 червня 2022, 13:57

Приклад Фінляндії та Швеції демонструє готовність Північноатлантичного альянсу до подальшого розширення організації.

НАТО Україна
Головне завдання для України - виграти війну з Росією - НАТО / Колаж Reuters, Посольство США в Україні

У НАТО готові знову розглядати питання про вступ України до колективного блоку безпеки Заходу після того, як Київ здобуде перемогу у війні з Росією. Організація прагне зробити суттєвий внесок для реалізації сценарію тріумфу української держави на полі бою. Приклад Швеції та Фінляндії демонструє, що двері Північноатлантичного альянсу залишаються відкритими. Союзники з альянсу продовжують підтримувати Україну, на саміті у Мадриді ухвалять ключові рішення на десятиліття.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, представник НАТО в середу, 29 червня, зробив заяву про те, що наразі завдання Києва – виграти війну з Москвою. Після перемоги Альянс готовий повернутися до обговорення питання євроатлантичної інтеграції української держави.

читайте такожКроків України щодо вступу до НАТО поки не буде, Альянс відкинув прагнення Києва - Офіс Зеленського"Наразі фокус українського уряду - виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемося до цього питання. Зараз фокус всіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання часових проміжків... і, знову ж таки, це вирішувати Україні. Однак наразі фокус - виграти війну", - зазначив він.

Чиновник уточнив, що приклад Гельсінкі і Стокгольма чітко показує, що організація готова до розширення своїх лав.

"Прогрес, який ми побачили вчора з Фінляндією і Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими. Немає втоми від розширення Північноатлантичного союзу", - сказав представник Альянсу.

Дивіться відео Главред - Зеленський очікує на перемогу України над Росією на полі бою

Також він додав, що наразі Україні надається летальна зброя за допомогою договорів держави з союзниками, але не шляхом структур НАТО. Тоді як сама організація продовжить надавати допомогу іншими засобами.

"Як відомо, вся летальна допомога надається союзниками на двосторонній основі або безпосередньо, але не через організації НАТО. Наведу декілька прикладів того, що ми вже надали з нелетального постачання – паливо, засоби захисту від хімічної, біологічної, ядерної загрози, медикаменти. У нас зростає спектр проектних пропозицій, ми маємо намір і далі надавати нелетальну допомогу. Ми також нарощуємо гуманітарну допомогу", - пояснили в блоці.читайте такожБази НАТО в Україні тільки в обмін на вступ до Альянсу: Зеленський заявив Заходу про позицію Києва

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час відкриття саміту у Мадриді сказав, що Північноатлантичний альянс продовжить надавати серйозну допомогу Україні для її перемоги у війні з Росією. Союзники за блоком підтримують Київ.

"Союзники щодо НАТО продовжують стояти поруч з Україною. Ми зустрічаємося в ключовий момент і наш мадридський саміт буде самітом трансформації. Рішення, які ми ухвалимо, визначатимуть нашу безпеку на десятиліття вперед", - підкреслив Столтенберг.

Плани України щодо вступу до НАТО

Президент Володимир Зеленський у квітні зробив заяву про те, що Україна готова до вступу у НАТО, але Києву такої можливості не пропонують. У ситуації, що склалася, держава має намір шукати моделі безпеки, які забезпечать захист українців.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що Північноатлантичний альянс не закриває свої двері для України. Але поки не час обговорювати це питання. Розмови про інтеграцію Києва до Альянсу слід відновити після завершення війни з Росією.

Журналіст Bellingcat Христо Грозєв вважає, що у НАТО високо оцінюють професіоналізм армії України на війні з Росією. На його думку, Київ міг би вступити до Альянсу, але це політичне питання, яке слід було б узгоджувати з Москвою.

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