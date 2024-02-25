Реальні шанси: Єрмак розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО

Єрмак зазначив, що незапрошення України до НАТО може призвести до нової хвилі ескалації в різних регіонах планети.

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Єрмак розповів, коли Україна може отримати запрошення до НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН

Тільки коли Україна отримає запрошення до НАТО, Європа та світ матимуть реальні шанси на повернення до справжньої безпеки. Україна сподівається на таке запрошення на саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року. Про це заявив глава Офісу президент Андрій Єрмак під час спеціальної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві.

За словами Єрмака, для сприяння і просування питання щодо членства України в НАТО було створено Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції.

"Її співголовами є ми разом з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном", - вказав Єрмак.

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Єрмак також наголосив на тому, що якщо Укранїна на Вашингтонському саміті НАТО не отримає запрошення на вступ до альянсу, то це може загостити ситуацію у світі і дати поштовх до нової хвилі ескалації в різних частинах планети.

"Тільки запрошення та справжні конкретні кроки до повноцінного членства України дадуть реальні шанси світу, Європі повернутися до безпеки", - резюмував Єрмак.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна на даний момент є ближчою до вступу до Північноатлантичного альянсу, ніж будь-коли раніше, і членство країни в НАТО лише питання часу.

Україна має намір приєднатися до Європейського союзу і НАТО, але можливість інтеграції до колективного захисту Заходу з'явиться лише після завершення конфлікту з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У 2024 році ймовірно не відбудеться запрошення України на вступ до НАТО, оскільки це питання буде обговорюватися лише після завершення конфлікту. Зараз основним пріоритетом є надання допомоги для забезпечення безпеки країни, а не формальне запрошення до НАТО. Про це заявив представник Державного департаменту США Даніел Сайзек.

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