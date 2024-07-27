Якщо я не виграю, почнеться Третя світова війна: Трамп 'виділився' заявою

За словами Трампа, кандидатка від демократів Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу.

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Трамп здивував заявою про Третю світову війну / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що якщо він програє вибори 2024-го, то конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді, передає Fox News.

Він наголосив, що кандидатка від демократів Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу. Відтак війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в більш широкий регіональний конфлікт, якщо вона змінить у президентському кріслі Джо Байдена.

"Якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною", - сказав Трамп. відео дня

Варто зауважити, що така заява Трампа прозвучали на тлі спалаху між Гарріс і Нетаньяху, який стався після їхньої зустрічі. За словами американської політикині, вона сказала ізраїльському прем’єр-міністру, що "завжди гарантуватиме, що Ізраїль зможе захистити себе, зокрема, від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла".

"Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там", – додала вона.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, то він, можливо, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне офіційний Київ до мирної угоди в інтересах Росії. Утім, з часом він може зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін з ним грає.

Крім того, у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки він найімовірніше у першу чергу вимагатиме припинення вогню в Україні та початку переговорного процесу між нашою державою і країною агресоркою Росією.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що якби комусь дійсно вдалося завершити війну агресора Росії проти України за 24 години, то всі зітхнули б із полегшенням. Але прості варіанти передбачають територіальні поступки на користь Москви. Київ не згоден з такими сценаріями і не піде на подібні кроки.

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