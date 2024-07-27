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Якщо я не виграю, почнеться Третя світова війна: Трамп "виділився" заявою

Марія Николишин
27 липня 2024, 14:25
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За словами Трампа, кандидатка від демократів Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу.
Якщо я не виграю, почнеться Третя світова війна: Трамп 'виділився' заявою
Трамп здивував заявою про Третю світову війну / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що якщо він програє вибори 2024-го, то конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді, передає Fox News.

Він наголосив, що кандидатка від демократів Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу. Відтак війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в більш широкий регіональний конфлікт, якщо вона змінить у президентському кріслі Джо Байдена.

"Якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною", - сказав Трамп.

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Варто зауважити, що така заява Трампа прозвучали на тлі спалаху між Гарріс і Нетаньяху, який стався після їхньої зустрічі. За словами американської політикині, вона сказала ізраїльському прем’єр-міністру, що "завжди гарантуватиме, що Ізраїль зможе захистити себе, зокрема, від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла".

"Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там", – додала вона.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, то він, можливо, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне офіційний Київ до мирної угоди в інтересах Росії. Утім, з часом він може зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін з ним грає.

Крім того, у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки він найімовірніше у першу чергу вимагатиме припинення вогню в Україні та початку переговорного процесу між нашою державою і країною агресоркою Росією.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що якби комусь дійсно вдалося завершити війну агресора Росії проти України за 24 години, то всі зітхнули б із полегшенням. Але прості варіанти передбачають територіальні поступки на користь Москви. Київ не згоден з такими сценаріями і не піде на подібні кроки.

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війна в Україні Дональд Трамп вибори у США війна Росії та України
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