Все вирішиться в наступні 24 години: у ЄС заявили про термінові кроки для України

У Євросоюзі очікують на рішення щодо розблокування багатомільярдної допомоги, погодженої раніше європейськими інституціями, вказала Кая Каллас.

€90 мільярдів для України - в Євросоюзі готують термінове рішення

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що рішення про надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро можуть ухвалити вже протягом найближчих 24 годин. Про це вона заявила після засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 21 квітня в Люксембурзі, передає "Європейська правда".

"Після виборів в Угорщині з'явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо позики на 90 мільярдів протягом наступних 24 годин", – заявила Каллас. відео дня

Вона також зазначила, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу закликали якнайшвидше просуватися з підготовкою 20-го пакета санкцій проти Росії.

За її словами, ЄС має і надалі забезпечувати Україну всім необхідним для утримання оборони, поки Москва не усвідомить безперспективність війни. Окрім цього, в Євросоюзі планують переглянути раніше заблоковані рішення, зокрема щодо відкриття нових кластерів переговорів про вступ України.

Також йдеться про необхідність оновлення підходів до Європейського фонду миру, зокрема його інструменту для озброєння, та перегляд санкцій, які раніше не були погоджені, а також підготовку нових обмежувальних заходів.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з канцлером Німеччини, президентом Європейської ради Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування пакета фінансової підтримки ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки. Йдеться про кошти, які вже були схвалені Європейською радою, але залишалися заблокованими.

"Зараз жодних приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід "Дружба", який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємося, що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості. Давно немає прогресу також і по нових санкціях проти Росії за цю війну. Тим більше це не допомагає, коли Америка послаблює обмеження. Тиск повинен бути, щоб росіяни не відчували, що можуть воювати спокійно та без наслідків", - наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Угорщина може погодитися зняти вето на надання Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 млрд євро, якщо буде відновлено постачання нафти через трубопровід "Дружба". Про це заявив опозиційний політик Петер Мадяр.

Водночас Європейська комісія відклала виплату першого траншу в межах цього фінансового пакета, заявила представниця Паула Пінью.

Через затримку з виділенням коштів, з яких 45 млрд євро планували надати вже цього року, Україна може не встигнути належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону, зазначав президент Володимир Зеленський.

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

