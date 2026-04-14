Перший транш із 90 млрд євро для України відклали: у ЄК назвали нові терміни

Єврокомісія офіційно оголосила про перенесення першого траншу з кредитного пакета на 90 мільярдів євро.

Єврокомісія перенесла перший транш кредиту на 90 млрд євро

Коротко:

ЄС відтермінував перший транш із 90 млрд євро для України

Очікується, що кошти надійдуть у другому півріччі 2026 року

Уже створено кредитний механізм і затверджено стратегію фінансування

Європейська комісія перенесла терміни виплати першого траншу в межах масштабного кредитного пакета для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомила представниця Єврокомісії Паула Пінью під час брифінгу.

За її словами, ЄС не відмовляється від фінансування України, однак виплату першого траншу перенесли. Наразі планується, що кошти надійдуть у другому півріччі цього року.

"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", - заявила Пінью.

Представниця Єврокомісії зазначила, що значну частину підготовчих кроків уже виконано. Пінью нагадала, що наразі створено сам кредитний механізм для підтримки України, у лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility, а також затверджено стратегію фінансування, яка визначає обсяги, цілі та механізми надання коштів.

Водночас для запуску виплат ЄС має завершити підготовку ще трьох ключових документів:

меморандуму про взаєморозуміння;

оновленого Плану України в межах програми Ukraine Facility;

кредитної угоди між ЄС та Україною.

У Єврокомісії додали, що робота над цими документами триває, а консультації з українською стороною відбуваються постійно.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро на період 2026–2027 років. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Коаліція з 11 країн ЄС 27 січня пропонувала послабити правила використання цієї позики, щоб Україна могла спрямовувати кошти на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Як повідомляв Главред, Україна може отримати близько 30 млрд євро від країн Північної Європи та Балтії у вигляді двосторонніх позик, якщо ЄС не погодить спільний кредит на 90 млрд євро через блокування з боку Угорщини та Словаччини.

Лідери ЄС планують обговорити це питання на саміті в Брюсселі, де намагатимуться переконати Віктора Орбана та Роберта Фіцо підтримати фінансування. Кредит має забезпечити більшість потреб України на оборону до кінця 2027 року.

Чому Орбан виступає проти України - думка експерта Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступає проти України. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, угорський лідер використовує зовнішньополітичні теми, зокрема українське питання, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем і сформувати образ "зовнішнього ворога". Експерт зазначає, що Орбан уже блокує окремі ініціативи в ЄС, а тепер намагається подати це як нібито волю угорського народу, перекладаючи відповідальність на громадян. Також Рейтерович додає, що політичні позиції Орбана слабшають.

Про персону: Паула Пінью Паула Пінью - високопосадовиця Європейської комісії. З 2020 року обіймала посаду директора Генерального директорату з питань енергетики. У листопаді 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн призначила її головною речницею на другий п’ятирічний термін свого мандату.

