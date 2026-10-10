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Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського: що вимагає

Олексій Тесля
10 жовтня 2026, 20:11
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Глава Білого дому наважився порадити українцям обрати нового президента, фактично втрутившись у внутрішні політичні процеси України.
Трамп зробив різку заяву на адресу Зеленського: що вимагає
Дональд Трамп зробив різку заяву на адресу Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Трамп звинуватив Зеленського в небажанні покласти край війні
  • Глава Білого дому порадив українцям обрати нового президента

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні покласти край війні з Росією.

"Зеленський хоче створювати проблеми для світу. Він хоче створювати проблеми нашим фермерам, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах", - заявив Трамп журналістам.

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На думку глави Білого дому, Зеленський нібито вже багато разів міг завершити війну. При цьому жодних подробиць Трамп не навів.

"Зеленський міг би врегулювати цю війну багато-багато разів. Він вирішив цього не робити", – сказав він.

Також Трамп набрався нахабства порадити українцям обрати нового президента, фактично втрутившись у внутрішні політичні процеси України.

"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди. Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", - підсумував Трамп.

Змова Трампа з Путіним: що кажуть у ЄС

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають намір у понеділок, 12 жовтня, схвалити найбільший з початку війни пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила верховна представниця ЄС Кая Каллас у соцмережі X, коментуючи інформацію про укладення угоди між США та РФ щодо поставок дизельного палива. За словами Каллас, призупинення санкційних обмежень щодо російського дизельного палива дозволяє Москві отримувати додаткові доходи, які можуть використовуватися для продовження війни.

Раніше Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизельного палива з РФ. Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного палива.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського. Президент США назвав домовленість із Кремлем "великою угодою" та відкрито подякував господареві Кремля за постачання.

Нагадаємо, раніше в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа. У Кремлі позитивно оцінили підсумки телефонної розмови.

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Про джерело: Білий дім

Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
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