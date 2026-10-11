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У Трампа перейшли до погроз для припинення ударів України по НПЗ РФ - FT

Олексій Тесля
11 жовтня 2026, 22:30
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Вашингтон веде переговори з європейськими столицями та Києвом, намагаючись домогтися припинення атак на російські НПЗ.
Дональд Трамп, Московський НПЗ
Білий дім виступає проти ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Головне:

  • США погрожують зупинити механізм PURL, через який Україна отримує американську зброю
  • Від Києва вимагають припинити удари вглиб території Росії по НПЗ

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити роботу механізму PURL, через який Україна отримує американську зброю, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

"За словами європейських чиновників, адміністрація Трампа погрожує зупинити роботу системи закупівель PURL, через яку Україна отримує зброю, щоб змусити Київ припинити удари вглиб території Росії по її енергетичній інфраструктурі", – повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соцмережі X.

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За його словами, чиновники, які отримали відповідні дзвінки від представників США в суботу та неділю або були проінформовані про них, повідомили, що Вашингтон веде переговори з європейськими столицями та Києвом, намагаючись домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи.

У Трампа перейшли до погроз для припинення ударів України по НПЗ РФ - FT
/ Главред

Він додав, що в Білому домі відмовилися підтвердити факт цих розмов або надати коментарі з цього приводу.

Знімок екрана
/ x.com/ChristopherJM

Перемир’я з РФ - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження енергетичного перемир’я, наголосивши на готовності Києва утриматися від ударів по російських енергетичних об’єктах. За його словами, Україна очікує аналогічних кроків від Москви.

Раніше Зеленський висунув головну умову енергетичного перемир’я. Президент наголосив, що будь-які кроки щодо зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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