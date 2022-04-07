"Усі боялися сказати йому правду": Волкер назвав ключові помилки Путіна

Волкер назвав ключові помилки Путіна перед війною/ Reuters, УНІАН

Президент РФ Володимир Путін перед широкомасштабним вторгненням в Україну припустився багатьох помилок. Його оточення бачило і розуміло це, проте усі боялися сказати правду Путіну в очі, тому що він диктатор.

Найперша помилка, якої він припустився – це переоцінка російських збройних сил. Про це розповів експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в ефірі 24 каналу.

У той же час Путін недооцінив українську армію, а також загалом українців і те, як мужньо вони можуть протистояти ворогу.

Крім цього, російський диктатор не розраховував, що західні країни з такою рішучістю вводитимуть санкції проти Росії, у тому числі – обмеження для фінансової системи, банків. Під обмеження дедалі більше підпадатиме сектор енергетики РФ, зазначив Волкер.

Путін допустив такі помилки у першу чергу тому, що він – диктатор, і все його оточення боялося йому щось заперечити, каже експредставник Держдепу США.

"Коли він мав бачення російської імперії, де українці радо вітали б росіян, ніхто не мав сміливості сказати йому, що це є брехнею. Українці – окрема держава, окрема нація, окремий народ", – наголосив Волкер.

Нагадаємо, на думку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише у тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає голова Миколаївської ОВА.

Також пояснив, що на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він очікував від громадян РФ не такої реакції, як він бачить зараз. Проте нинішня поведінка росіян показує, що вони самі хочуть війни, вторгнень на чужі території, вбивств і зґвалтувань. Тому Кім назвав правильними слова, що кожен народ заслуговує свого правителя.

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