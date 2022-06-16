Бреше по всіх фронтах: історик пояснив, як Путін краде досвід нацистської Німеччини

Історик пояснив, як Путін краде досвід нацистської Німеччини / колаж фото ua.depositphotos.com

Країна-агресор, Росії, з подачі свого диктатора Путіна втілює в дійсність забронзовілі міфи радянської пропаганди часів - постійно лавіруючи і регулярно опиняючись то на боці Третього рейху, то на боці СРСР. Таку думку в ефірі проекту "Історія для майбутнього" висловив відомий військовий історик Василь Павлов.

Як каже експерт, Путін примудрився забрати для Росії все найгірше з часів нацистської Німеччини та Російської імперії часів Петра I.

"Зараз ми бачимо брехню по всіх фронтах. Міф про те, що Німеччина не оголошувала війну – насправді оголошувала. Росія не оголосила війну - насправді ввела "спецоперацію". Нацисти не бомбили Київ 22 червня рівно о четвертій годині - Росія бомбила Київ", – каже історик.

Павлов каже, що ідея "Росія завдала превентивного удару" теж запозичена з міфології нацистської Німеччини. Оскільки в геббельсівській пропаганді удар по СРСР теж називався превентивним ударом.

"Росія зараз старанно "вантажить" інформацією. Мовляв, завдали превентивного удару, бо "Україна готувалася напасти на неї". Фактично повністю повторюючи промову посла Німеччини графа фон дер Шулленбурга в Кремлі, коли він оголошував війну і доводив, що насправді Німеччина не нападає на Радянський Союз, а завдає превентивного удару по державі, що готувалася до агресії", – підсумував історик.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що німецький канцлер Олаф Шольц 13 травня в деталях розповів про переговори, які він провів з диктатором Володимиром Путіним.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якомога швидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив політик.

Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович під час чату на Главреді говорив, що цілком доречні паралелі між російським диктатором Путіним і нацистським - Гітлером.

"Переконаний, що таке порівняння абсолютно правильно, тому що попри те, що сам Путін позиціонує себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології і практики", - сказав В'ятрович.

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