"Батько російського нацизму": у Зеленського жорстко відповіли Путіну на привітання з 9 травня

Володимир Путін / Фото УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна, в якому він привітав український народ з Днем перемоги.

Як підкреслив він у своєму Telegram, Україна повинна провести психотерапію для росіян у відповідь на "вітальне послання" Путіна.

Радник глави ОП підкреслив, що Росія і її політична еліта демонструють феномен об'ємної колективної божевільності на пропагандистських міфах, впадаючи в стан безглуздої балаканини і публічного марення.

Він також зазначив, що в останні дні відразу кілька представників політичної еліти зробили людоїдські заяви від "завершення спецоперації до виходу на кордони Польщі", погроз знищення Європи ядерною зброєю до пропозицій "вбити 2 млн українців".

При цьому радник глави ОП впевнений, що вершиною цинізму стало сьогоднішнє "вітальне послання" Путіна, якого Подоляк назвав "батьком сучасного російського нацизму".

"Тому вважаю, що в України тепер є важлива психіатрична місія - провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на зразок того, що за старих часів називали екзорцизмом, вигнанням диявола", - додав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам'яті та примирення, присвяченого загиблим у Другій світовій війні, заявив, що в Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму.

"Фанатичне наслідування цього режиму. Його ідеї, дії, слова і символи. Маніакальне-до деталей-відтворення його звірств і "Алібі", які нібито надають злу священну мету. Повторення його злочинів і навіть спроби перевершити "вчителя" і зрушити його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства. Встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму і кількості жертв, до якого вони можуть привести", - сказав глава держави.

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