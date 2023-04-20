Лікарі не знають, як рак лікувати Путіна: у Мережі пишуть, що диктатору скасували основний препарат

Стан здоров'я президента країни-агресора Володимира Путіна погіршується. Найближче оточення диктатора всерйоз стурбоване.

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19 квітня у Путіна нібито стався нервовий зрив / Фото: скріншот, УНІАН

Ходять чутки, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий. За однією з версій, у президента країни-агресора РФ - онкологія. Telegram-канал Генерал СВР повідомляє, що лікарям довелося скасувати основний препарат, і тепер стратегія лікування - під питанням.

19 квітня на каналі повідомили, що у Путіна нібито стався нервовий зрив - він "сидів на підлозі біля дивана та істерично плакав". Медики припускають, що ліки дали несподівану "побочку".

"Лікарі скасували президенту новий препарат, який щойно призначили, припустивши, що проблеми, які виникли у вівторок ввечері, могли бути побічною дією цих ліків. Під питанням нова стратегія лікування онкології у Путіна, оскільки скасований препарат повинен був бути в основі терапії", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що стан здоров'я президента погіршується.

"Як кажуть лікарі, зволікати не можна (...) Найближче оточення президента всерйоз стурбоване як його станом здоров'я, так і можливістю утримувати владу, якщо Путін буде не в змозі особисто керувати країною та ухвалювати рішення", - додали на каналі.

Путін хворий - що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов у січні 2023 року.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що Путін хворий морально і фізично, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Однак хвороба Путіна не зупинить - він воюватиме, доки не доб'ється мети.

9 квітня в Мережі писали про погіршення стану здоров'я Путіна. До кремлівського диктатора викликали медиків. Путін нібито поскаржився на порушення зору, оніміння язика, часткову втрату чутливості правої руки і ноги, сильний головний біль.

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