Онімів язик і погіршився зір: до Путіна терміново викликали медиків - росЗМІ

Вранці 9 квітня кремлівському диктатору нібито стало зле. Путін поскаржився медикам на порушення зору та часткову втрату чутливості правої руки і ноги.

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До Путіна вранці 9 квітня терміново викликали лікарів - ЗМІ / скріншот відео t.me/news_kremlin

У президента країни-агресора Росії Володимира Путіна вранці 9 квітня різко погіршився стан здоров'я. Як пише Telegram-канал Генерал СВР, до кремлівського диктатора викликали медиків.

"Сьогодні вранці, одразу після сну, президент Росії Володимир Путін поскаржився медикам на порушення зору, оніміння язика, часткову втрату чутливості правої руки і ноги, сильний головний біль", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Путіну була надана перша допомога, зараз він проходить медичне обстеження.

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Путін хворий - що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов січні 2023 року.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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