"Режим може зникнути за три дні": Арестович пояснив, чому Путін досі живий

На президента країни-агресора працює потужна кремлівська медицина, його підтримує досить велика кількість росіян.

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Можливо, ми завтра прокинемося, а там в Москві вже звучить "Лебедине озеро" - Арестович / Фото: t.me/O_Arestovich_official, скріншот

Колишній радник Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін досі залишається при владі попри всі розмови про його смертельні хвороби та прогнози про крах країни-агресора Росії.

За словами Арестовича, "на Путіна працює потужна кремлівська медицина".

"Путін поки тримається при владі. Тому що, на жаль, світ так не працює, скільки б на його адресу не летіло проклять від людей. Було б дуже просто: послав прокляття на людину - вона помрла, і все. Але так не буває", - сказав Арсетович в інтерв'ю ТСН.

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"На Путіна працює потужна кремлівська медицина, його підтримує досить пристойна кількість росіян, на нього працює вся номенклатурна верхівка. Тому Путін живе - цинічний і дуже впевнений в собі негідник. А це, скажімо так, сприяє продовженню його життя", - додав він.

При цьому військово-політичний оглядач зазначив, що такі режими, як в РФ, "лише на перший погляд виглядають дуже міцно, а потім за три дні зникають".

"Як свого часу через три дні зник Радянський союз після ГКЧП. Хоча всім здавалося, що СРСР існуватиме щонайменше років 50. Так і тут. Можливо, ми завтра прокинемося, а там в Москві вже звучить "Лебедине озеро", - сказав Арестович.

Путін хворий - що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов січні 2023 року.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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