"Повернення до тактики гіпернаступу": у NYT пояснили, чому Путін призначив Герасимова

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін досі наполягає на тому, що окупанти нібито можуть захопити Донбас і навіть Київ, пишуть журналісти.

Герасимов повинен "залагодити безлад" і підготувати окупантів Росії до наступу навесні - ЗМІ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

Начальник Генштабу окупаційних військ РФ Валерій Герасимов призначений командувачем силами загарбників на війні проти України замість Сергія Суровікіна для того, щоб спробувати вирішити питання з безладом в російській армії. Міністр оборони Шойгу і Герасимов пропонують повернутися до тактики "гіпернаступу", яка збігається з тим, що глава Кремля Путін досі вірить у захоплення Донбасу і навіть Києва. Тому від Герасимова чекають "успішного" наступу навесні.

У матеріалі New York Times йдеться про те, що Герасимов призначений командувачами окупантами, щоб залагодити безлад у військах. Однак до проблем на війні РФ проти України якраз таки і привела стратегія Герасимова. Через це у загарбників все ще немає сил і засобів, які потрібні для наступу.

Журналісти пишуть, що після того як Герасимов змінив Суровікіна, який протримався на своїй посаді всього три місяці, у військах РФ вирішують тактичні питання. Наприклад, чи можуть війська пересуватися на цивільних засобах і у чому небезпека використання смартфонів. Немає доказів того, що вирішуються фундаментальні питання, серед яких нестача боєприпасів і кваліфікованих військ.

При цьому постійно зростає кількість звільнених або понижених генералів. Їх вже 9 за період війни.

Крім того, країна-окупант не змогли досягти поставлених цілей – захопити Київ, повалити Зеленського, погіршити відносини України із Заходом і розколоти НАТО. Не вдалося агресору Росії і повністю захопити Донбас.

Видання пише, що Герасимов призначений для того, щоб залагодити безлад в армії. Генерал примітний ще й просуванням брехливої риторики російської влади - на початку 2022 року він переконував Захід у відсутності намірів Москви починати повномасштабну війну проти Києва. Але окупанти все одно перетнули кордон. Також Герасимов залишається близьким до Путіна, який призначив його керівником військ понад 10 років тому.

У NYT підкреслили, що Суровікін був успішним в обороні, проте Герасимов і глава Міноборони окупантів Шойгу були незадоволені його позицією і запропонували "гіпернаступ" з першочерговою метою взяття Краматорська. Така пропозиція підійшла директору РФ Путіну, який все ще вірить у захоплення Донбасу і навіть Києва. У такій ситуації військові фахівці і чиновники вважають, що Герасимов буде перебувати під величезним тиском, щоб провести новий наступ на Україну навесні.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про те, що Україні буде дуже складно вибити російських окупантів зі своєї території в 2023 році, підкреслив, що Київ може завершити війну вже цього року. Прогноз розвідки щодо термінів війни не змінюється.

Екскомандувач військами США в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг прогнозує, що весна стане головним і переломним моментом у війні Росії проти України. Російські окупанти посиляться мобілізованими. ЗСУ потрібно буде проводити загальновійськові операції на півдні та сході, а також відбивати атаки окупантів РФ на Донбасі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України може випередити окупантів РФ і піти контрнаступ у березні. Розвиток подібного сценарію можливо в тому випадку, якщо російським загарбникам не вдасться зібрати ударне угруповання, а у ЗСУ будуть потрібні резерви.

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Загроза наступу Росії: