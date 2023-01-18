На Україну очікує перемога з поверненням Криму: історик назвав терміни повної капітуляції Росії

Росія програє війну проти України після наступу військ окупантів навесні, або навіть ще раніше, вважає російський історик Андрій Зубов.

Україна навесні-влітку переможе у війні з Росією-історик / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Якщо Захід продовжить надавати Україні серйозну військову допомогу, а країна буде готова воювати, вже навесні або влітку 2023 року війна з Росією закінчиться перемогою Києва. Далі буде звільнення Криму, на яке може піти ще декілька місяців. Про це заявив російський історик і політолог Андрій Зубов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що війна Росії проти України повинна закінчитися перемогою України в поточному році. Ймовірно, це станеться навесні або влітку. Все залежить від військової допомоги Заходу і готовності українців битися.

"Якщо нинішні тенденції у вигляді рішучості України воювати і рішучості Заходу (а ширше – Рамштайнської коаліції) допомагати збережуться, то навесні – у березні-квітні (якщо не раніше) – війна закінчиться. Війна буде програна Росією або після весняного наступу, або до нього. За цим піде звільнення Криму, на що, можливо, буде потрібно ще декілька місяців. Але війна дійсно закінчиться в 2023 році – або навесні, або влітку", - вважає Зубов.

За його словами, існує також варіант, за якого війна завершиться підписанням договору між Україною і Росією на умовах Києва.

"Безумовно, війна завершиться повною перемогою України і капітуляцією Росії, або ж якоюсь угодою, яка дозволить Україні відновити цілісність своїх кордонів. У разі підписання договору, російським військам, наприклад, дозволять спокійно піти з України, будуть обумовлені репарації.... Це м'яка форма договору, яка є кращою. Не тому, що я росіянин, а тому що завжди капітуляції передує дуже велика кров, коли люди б'ються до останнього патрона – це не потрібно ані Україні, ані Росії. Чим швидше Україна і Росія дійдуть згоди на умовах Києва, тим буде краще для обох сторін", - підкреслив Андрій Зубов.

Прогнози щодо завершення війни РФ проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше спрогнозував масштабний наступ армії України в березні.

Сили української оборони звільнятимуть свої землі в межах 1991 року. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде вважає, що Україна в другій половині наступного року поверне всі свої території. На думку експерта, на Росію вже взимку чекає криза, внаслідок якої Москва змушена буде повернути Києву окупований Крим.

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Війна Росії проти України: