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На Україну очікує перемога з поверненням Криму: історик назвав терміни повної капітуляції Росії

18 січня 2023, 15:53
Росія програє війну проти України після наступу військ окупантів навесні, або навіть ще раніше, вважає російський історик Андрій Зубов.
ЗСУ, війська РФ
Україна навесні-влітку переможе у війні з Росією-історик / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Якщо Захід продовжить надавати Україні серйозну військову допомогу, а країна буде готова воювати, вже навесні або влітку 2023 року війна з Росією закінчиться перемогою Києва. Далі буде звільнення Криму, на яке може піти ще декілька місяців. Про це заявив російський історик і політолог Андрій Зубов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що війна Росії проти України повинна закінчитися перемогою України в поточному році. Ймовірно, це станеться навесні або влітку. Все залежить від військової допомоги Заходу і готовності українців битися.

"Якщо нинішні тенденції у вигляді рішучості України воювати і рішучості Заходу (а ширше – Рамштайнської коаліції) допомагати збережуться, то навесні – у березні-квітні (якщо не раніше) – війна закінчиться. Війна буде програна Росією або після весняного наступу, або до нього. За цим піде звільнення Криму, на що, можливо, буде потрібно ще декілька місяців. Але війна дійсно закінчиться в 2023 році – або навесні, або влітку", - вважає Зубов.

За його словами, існує також варіант, за якого війна завершиться підписанням договору між Україною і Росією на умовах Києва.

"Безумовно, війна завершиться повною перемогою України і капітуляцією Росії, або ж якоюсь угодою, яка дозволить Україні відновити цілісність своїх кордонів. У разі підписання договору, російським військам, наприклад, дозволять спокійно піти з України, будуть обумовлені репарації.... Це м'яка форма договору, яка є кращою. Не тому, що я росіянин, а тому що завжди капітуляції передує дуже велика кров, коли люди б'ються до останнього патрона – це не потрібно ані Україні, ані Росії. Чим швидше Україна і Росія дійдуть згоди на умовах Києва, тим буде краще для обох сторін", - підкреслив Андрій Зубов.

Прогнози щодо завершення війни РФ проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше спрогнозував масштабний наступ армії України в березні.

Сили української оборони звільнятимуть свої землі в межах 1991 року. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде вважає, що Україна в другій половині наступного року поверне всі свої території. На думку експерта, на Росію вже взимку чекає криза, внаслідок якої Москва змушена буде повернути Києву окупований Крим.

Дивіться повну версію інтерв'ю історика Андрія Зубова Главреду

Війна Росії проти України:

Андрій Зубов новини Криму війна Росії та України
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