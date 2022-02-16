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Можливий напад Росії: Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

16 лютого 2022, 18:53

Лідери Європарламенту висловили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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Європарламент прийняв резолюцію щодо України / Фото: AP

Лідери Європарламенту в середу, 16 лютого, схвалили заяву щодо ситуації в Україні, в якій засудили військову агресію з боку Росії і зажадали повного виведення військ з українського кордону.

"Україна стоїть перед загрозою безпрецедентної військової агресії з боку Російської Федерації. Це не тільки загроза безпеці України та безпеці її народу. Це також загроза процвітаючому демократичному та економічному розвитку України, міжнародному порядку, заснованому на правилах, і безпеці Європи в цілому", - йдеться в заяві.

Лідери Європарламенту висловили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми твердо переконані в тому, що вибір будь-якою країною союзників не повинен бути схвалений третьою країною. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля європейських лідерів по розрядці напруженості і закликаємо Росію внести свій внесок у негайну деескалацію", - сказано в заяві.

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Також в Європарламенті підтвердили намір підтримати "рішучу відповідь, якщо Росія продовжить не дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і нападе на Україну".

"Ми знову звертаємося до Ради Європейського Союзу із закликом залишатися готовими до якнайшвидшого прийняття жорстких економічних і фінансових санкцій проти Російської Федерації в тісній співпраці з трансатлантичними партнерами та іншими однодумцями. Такі санкції повинні включати в себе виключення Росії з системи SWIFT, індивідуальні санкції щодо осіб, близьких до президента Росії і їх сім'ям, що тягнуть за собою заморожування фінансових і фізичних активів в ЄС і заборони на поїздки. Ми повторюємо наш заклик до негайної зупинки проекту "Північний потік-2", якщо Росія почне атаку на Україну", - йдеться в заяві.

Лідери Європарламенту висловили "безроздільну солідарність з народом України".

Також в заяві міститься заклик і до України "зберігати єдність і твердість у своїх комплексних реформах відповідно до зобов'язань, взятих в рамках Угоди про асоціацію з ЄС і поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі".

Санкції проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

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