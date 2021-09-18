Північний потік-2 перетвориться на руїну: у Європарламенті пояснили глухий кут Газпрому

Північний потік 2 / Reuters

Трубопровід Північний потік-2 може зіткнутися з великими проблемами при введенні його в експлуатацію.

Як заявив депутат Європарламенту від фракції зелених Райнхард Бютікофер, експлуатація Північного потоку-2 повинна відповідати вимогам європейського законодавства, повідомляє Німецька хвиля.

"Зокрема, це стосується забезпечення анбандлінгу (відділення діяльності оператора ГТС від видобутку газу та його постачання. - Ред.). Самі росіяни досі цього не забезпечили", - пояснив він.

Євродепутат зазначив, що Газпром також не знайшов рішення і в питанні закачування газу третіми сторонами, що передбачено європейським законодавством, пише dpa.

Він також нагадав, що для запуску ПП-2 знадобиться сертифікація від влади Німеччини, однак коли її отримають – теж невідомо. Навіть у випадку, коли Федеральне агентство з мереж і схвалить запуск труби, проект все ще може бути зупинений Єврокомісією.

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Бютікофер додав, що якщо знайдуться серйозні аргументи на користь того, що позитивне рішення федерального агентства по ПП-2 суперечить європейському енергетичному законодавству, то новий газопровід може перетворитися на "інвестиційну руїну".

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Раніше американський дипломат Курт Волкер заявив про те, що Сполучені Штати і Німеччина почнуть діяти проти російського газопроводу Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.