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У Європарламенту новий президент: пост вперше за 20 років дістався жінці

18 січня 2022, 14:03

Нова глава Європейського парламенту спеціалізується на праві.

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Роберат Мецола стала президентом Європарламенту

Європейский парламент вибрав нового президента. Після нещодавньої смерті його глави Давида Сассолі, пост дістався Роберті Мецолі. Раніше вона була віцеспікером Європарламенту.

Як йдеться в офіційному акаунті пресслужби ЄП в Twitter, представниця Мальти - Мецола, що представляє Європейську народну партію, набрала 458 голосів, випередивши свою конкурентку зі Швеції Аліс Кунке (партія Зелені) на 357 голосів. Також зазначається, що для перемоги було достатньо 309 голосів.

Що відомо про нового президента Європарламенту

Роберта Мецола народилася в 1979 році. Заміжня, виховує трьох дітей.

Вона закінчила Мальтійський університет і Коледж Європи в Брюгге за напрямом "Право".

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З 2004 по 2012 рік Роберта Мецола працювала в представництві Мальти при ЄС на посаді аташе з правового і судового співробітництва.

Хто був до Мецоли

Попередній президент Європейського парламенту, італійський політик Давид Сассолі помер 11 січня. Йому було 65 років. Відомо, що політик помер через серйозні ускладнення через порушення функції імунної системи.

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