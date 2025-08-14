Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Був завербований РФ для провокацій: у Польщі затримали підлітка з України

Анна Ярославська
14 серпня 2025, 08:46
68
17-річний українець "вандалізував пам'ятники жертвам УПА та громадські будівлі антипольськими написами" за наказом іноземної розвідки.
Дональд Туск, пам'ятник
Дональд Туск прокоментував інцидент із вандалізмом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, radio.rzeszow.pl

Коротко:

  • У Польщі затримано 17-річного українця, імовірно завербованого російськими спецслужбами
  • Хлопець підозрюється у вандалізмі
  • Мета дій - спровокувати напруженість між поляками та українцями

У Польщі затримали 17-річного українця, ймовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.

Як повідомив міністр внутрішніх справ і координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, підліток "вандалізовував пам'ятники жертвам УПА (зокрема, в Домоставі) і громадські будівлі, намалювавши антипольські графіті". Хлопець усе це робив за наказом іноземної розвідки.

відео дня

"Ці дії сприяли розпалюванню напруженості між поляками та українцями", - наголосив Семоняк.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "цього молодого українця завербували іноземні спецслужби".

"Кращого подарунка для росіян годі й шукати", - сказав він.

Туск додав, що це не перший випадок, коли Росія вербує українців і білорусів для провокацій у Польщі, передає TVN 24.

"Пам'ятаємо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами розпалити конфлікти й антипольські настрої в Україні та антиукраїнські - в Польщі", - наголосив Туск.

Вандалізм над пам'ятником жертвам Волинської трагедії: деталі інциденту

Як повідомляє Radio Rzeszów, 6 серпня в польському селі Домостава невідомі пошкодили пам'ятник жертвам Волинської трагедії. На монументі намалювали червоно-чорний прапор і написали "Слава УПА".

Польська поліція почала розслідування обставин вандалізму.

Вандали пошкодили пам'ятник
Вандали пошкодили пам'ятник / Фото: radio.rzeszow.pl

Скандал із виступом Макса Коржа в Польщі

Днями на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві спалахнули заворушення. За зберігання наркотиків, напад на охоронців і зберігання піротехніки заарештували 118 осіб, десяткам виписали штрафи.

Але найбільше поляків обурило те, що на концерті бачили прапори ОУН і УПА - організацій, які Польща вважає причетними до вбивств поляків під час Волинської трагедії 1943 року.

Польський прем'єр Дональд Туск заявив про намір депортувати 57 українців і шістьох білорусів.

Посольство України в Польщі підтвердило, що проти 57 українців відкрили провадження про депортацію.

"Символіка Бандери в польських громадських місцях - і в українських - мене обурює, але це інша країна, але в польських громадських місцях вона неприйнятна. І ми повинні дуже рішуче реагувати на подібні речі, просто висилаючи таких людей", - заявив президент Кароль Навроцький.

День пам'яті жертв Волинської трагедії в Польщі та реакція МЗС України

Як писав Главред, Сейм Польщі встановив 11 липня День пам'яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

У МЗС України заявили, що Київ розцінює цей крок Польщі як такий, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною та Польщею. В українському міністерстві попередили, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни.

"Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу та спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки", - йдеться в повідомленні.

У січні 2025 року Україна дала згоду на ексгумацію останків поляків у селі Пужанки на Тернопільщині, яке було повністю знищене разом із його жителями 1945 року.

Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на ексгумацію останків із землі та проведення подальших досліджень.

Як розвиватимуться польсько-українські відносини - думка експерта

Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що проблеми України у відносинах із Польщею мають як економічний, так і геополітичний та історичний характер. При цьому, на думку експерта, історичний аспект здебільшого використовується як ширма для прикриття інших, більш прагматичних питань.

"Відносини з Польщею і надалі розвиватимуться хвилеподібно: потепління змінюватиметься охолодженням, і навпаки. До того ж, існує низка проблем, які ускладнюють наші відносини, і вони навряд чи зникнуть у найближчому майбутньому", - сказав Олещук у коментарі Главреду.

При цьому є об'єктивні чинники, які змушують Польщу та Україну зберігати стратегічне співробітництво - насамперед це спільна загроза з боку Росії.

"Не зникла і небезпека для так званого Сувалкського коридору - території, що є частиною Польщі. Думаю, ця тема ще не раз буде піднята Росією в тій чи іншій формі. Таким чином, польсько-українські відносини й надалі коливатимуться між двома полюсами: з одного боку - спільна загроза з боку РФ, з іншого - історичні та економічні протиріччя", - вважає політолог.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Туск новини Польщі ОУН-УПА Волинська трагедия
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Покаже себе рівним Трампу: як Путін використає зустріч на Алясці на свою користь

Покаже себе рівним Трампу: як Путін використає зустріч на Алясці на свою користь

10:10Світ
У Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію в Донецькій області: що сказали

У Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію в Донецькій області: що сказали

09:59Фронт
Стало відомо, що Трамп запропонує Путіну для завершення війни

Стало відомо, що Трамп запропонує Путіну для завершення війни

08:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

Китайський гороскоп на сьогодні 14 серпня: Зміям - суперечки, Коням - брехня

Китайський гороскоп на сьогодні 14 серпня: Зміям - суперечки, Коням - брехня

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

Останні новини

10:10

Покаже себе рівним Трампу: як Путін використає зустріч на Алясці на свою користь

09:59

У Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію в Донецькій області: що сказали

09:37

Що Трамп сказав Європі перед зустріччю з Путіним: ЗМІ розкрили нові подробиці

09:25

Успіння Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити в це свято

09:16

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 серпня (оновлюється)

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
08:51

Стало відомо, що Трамп запропонує Путіну для завершення війни

08:46

Був завербований РФ для провокацій: у Польщі затримали підлітка з України

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

Реклама
08:10

Про що домовлятимуться Трамп і Путін на АлясціПогляд

07:27

Було чути до семи вибухів: дрони атакували Волгоград, на НПЗ - пожежіВідео

07:10

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

06:55

Які гарантії отримає Україна після припинення вогню: у Politico дізналися деталі

06:10

Чого хоче Трамп та як готує зустріч з ПутінимПогляд

05:26

Навіщо класти скибки лимону в чайник: блогерка вразила лайфхаком

04:40

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

04:03

Не в 2004 році: коли був перший "Майдан" в Україні та що стало жахом для росіянВідео

03:30

Які форми будинків приносять щастя, а які - проблеми: секрети фен-шуйВідео

02:52

Все може статися ще до зустрічі з Трампом: РФ готується до випробування ракети з ядеркою

02:50

Що ви першим бачите на картинці: тест на характер, що розкриє таємні сторони

Реклама
02:41

"Бачили Романа з іншою": дружина Сасанчина відреагувала на чутки про розлучення зі співаком

02:10

Напруження зростає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

02:10

Кому судилося дожити до 100 років: учені зробили прорив у розкритті секретуВідео

01:30

У присутності 7 дітей: британський боксер Ф'юрі з дружиною повторили шлюбні клятви

01:04

Захід виставив жорсткі умови: заява "Коаліції рішучих" може здивувати Кремль

13 серпня, середа
23:59

Забудьте про хімчистку авто: простий лайфхак прибирає плями за копійки

23:45

США послабили санкції проти РФ: що дозволили Росії

23:30

Максим Галкін вигуляв гіпс у Латвії: що викликає занепокоєння

23:03

Території не на порядку дня: WSJ дізнався, які теми Трамп обговорить з Путіним

22:28

Мільйонер-криптовалютник з Офісу Генпрокурора Віталій Бровко: як у родині начальника департаменту нагляду за ДБР сталося економічне диво

22:24

Заплатять по максимуму: українцям назвали найвищі тарифи на газ

22:09

Медалі та гімн України: хто і як змусив "нейтральних" слухати його на п'єдесталі

22:05

Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на відчайдушний крок

21:47

Дочка виснаженого Кіркорова навмисно доводить його: дивне відеоВідео

21:30

Катерина Бужинська розповіла про свою таємничу доньку - де вона живе

21:28

Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

21:21

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

21:06

Чому РФ насправді концентрує сили біля Добропілля: експерт розкрив головну причину

20:45

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

20:27

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

Реклама
20:17

ТОП-11 речей, які впевнена жінка ніколи не попросить у чоловіка

20:07

Одна проста дія в серпні: садівниця поділилася, як зробити буряк солодким і соковитимВідео

19:59

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічіВідео

19:59

В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

19:36

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:35

"Буде потрібен обмін територіями": деталі розмови Трампа із Зеленським та Європою

19:31

Мухи зникнуть раз і назавжди: миттєвий і простий спосіб відлякати комахВідео

19:10

Червоні лінії і страхи УкраїниПогляд

19:05

Американці ні до чого: звідки насправді з’явилася назва українського Нью-ЙоркаВідео

19:02

Чому собаки гризуть меблі і як їх відучити - ТОП-4 способи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти