Росія розбомбила американський завод у Дніпрі: мер розповів про наслідки

Внаслідок атаки на вулиці міста вилилося 300 тонн олії.

Що повідомив Філатов:

У Дніпрі ворог поцілив по американському заводу

Внаслідок атаки на дороги Дніпра вилилися сотні тонн олії

Комунальники вже працюють над ліквідацією наслідків удару

Сьогодні, 5 січня, країна-агресорка Росія під час атаки на Дніпро розбомбила американський завод, який належить компанії "Бунге" з Сент- Луїс, Міссурі. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

За його даними, внаслідок атаки російських дронів на дороги Дніпра вилилося 300 тонн олії. Комунальники вже намагаються прибрати її, засипаючи піском та сумішшю, але проїзд Набережною буде неможливим приблизно 2-3 доби.

"Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії "Бунге", - наголосив мер міста.

Крім цього Філатов попередив, що на офіційних ресурсах міськради буде інформація про рух громадського транспорту та перекриття доріг.

Росія не вперше атакує американські об'єкти в Україні

Главред писав, що наприкінці серпня 2025 року Росія вдарила ракетою по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті. Внаслідок атаки по підприємству були серйозні руйнування та навіть жертви.

Росіяни нанесли удар по повністю цивільному об'єкту, який не мав нічого спільного з обороною або військовими. Жодної військової логіки або необхідності бити по цьому виробництву не було.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 січня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинилась лікарня, де лежали пацієнти.

Цієї ночі також Росія атакувала Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Ураження зазнало приватне підприємство на околиці міста, виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста.

Згодом з'ясувалося, що армія РФ за ніч запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталове та Орел. Близько сотні дронів були саме "Шахедами".

