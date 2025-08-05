У Польщі заговорили про скасування безвізу з Україною: що кажуть в ЦПД

Коротко:
- Польща не має наміру припинити безвізовий режим з Україною
- Це лише думка одного з польських політиків
- Він не впливає на прийняття подібних рішень
У мережі поширюється інформація про нібито намір Польщі припинити безвізовий режим з Україною, але вона не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень", - наголосили в ЦПД.відео дня
Зазначається, що безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони.
"Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні ЄС", - підсумували в ЦПД.
Закінчення торгового безвізу
Варто додати, що 5 червня Європейський Союз припинив дію механізму "торгового безвізу" з Україною.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що правила на кордоні тепер будуть такими ж, як до війни, бо його країна не хоче шкодити інтересам польських виробників, зокрема фермерів.
Допомога біженцям - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Німеччині закликають скасувати виплати соціальної допомоги Bürgergeld біженцям з України, які вже перебувають у країні та приїдуть до неї у майбутньому.
Також відомо, що уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які тікали від війни.
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Про джерело: Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.
Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.
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