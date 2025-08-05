У Польщі заговорили про скасування безвізу з Україною: що кажуть в ЦПД

Відомо, хто приймає рішення про скасування або обмеження безвізу.

https://glavred.net/politics/v-polshe-zagovorili-ob-otmene-bezviza-s-ukrainoy-chto-govoryat-v-cpd-10687217.html Посилання скопійоване

Безвіз між Україною та Польщею / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Польща не має наміру припинити безвізовий режим з Україною

Це лише думка одного з польських політиків

Він не впливає на прийняття подібних рішень

У мережі поширюється інформація про нібито намір Польщі припинити безвізовий режим з Україною, але вона не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень", - наголосили в ЦПД. відео дня

Зазначається, що безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони.

"Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні ЄС", - підсумували в ЦПД.

Закінчення торгового безвізу

Варто додати, що 5 червня Європейський Союз припинив дію механізму "торгового безвізу" з Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що правила на кордоні тепер будуть такими ж, як до війни, бо його країна не хоче шкодити інтересам польських виробників, зокрема фермерів.

Допомога біженцям - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Німеччині закликають скасувати виплати соціальної допомоги Bürgergeld біженцям з України, які вже перебувають у країні та приїдуть до неї у майбутньому.

Також відомо, що уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які тікали від війни.

Читайте також:

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред