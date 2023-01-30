"Вождем дикого племені буде": Лукашенко влаштували "дикі танці" в аеропорту Зімбабве

В аеропорту Лукашенко зустрів президент Зімбабве, та подарували "вінок" з живих квітів.

Лукашенко / Пулпервого

30 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Зімбабве.

Як пишуть білоруські пропагандисти, африканська країна організувала прийом білоруському диктатору.

В аеропорту його зустрів президент Зімбабве, Лукашенко подарували "вінок" з живих квітів. Також на честь прибуття диктатора в аеропорту йому показали запальні місцеві танці.

Для чого Лукашенко прибув до Зімбабве

Лукашенко відправився в Зімбабве, щоб посилити економічне співробітництво між двома державами. Білорусь туди планує поставляти сільськогосподарську техніку.

Відзначимо, що Зімбабве – досить бідна держава Африки. Згідно з відкритими даними, рівень безробіття в цій країні становить 80%, 68% населення живе на межі бідності.

"Він просто боїться, що Україна готує на Білорусь напад, і думає куди перевезти Білорусь подалі", "Вождем дикого племені буде", "Вирішив до своїх єдиних друзів приїхати", - пишуть в мережі.

Лукашенко / Пулпервого

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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