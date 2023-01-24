"Пакт про ненапад": у МЗС відповіли на дивну заяву Лукашенка

Київ застерігає Мінськ від участі у війні на боці Російської Федерації.

Олександр Лукашенко / сайт Кремля

Заява Олександра Лукашенко про те, що українська сторона нібито запропонувала йому "пакт про ненапад" прокоментували в Міністерстві закордонних справ.

Представник українського МЗС Олег Ніколенко заявив у коментарі Українській правді, що Україна не має агресивних намірів щодо сусідньої Білорусі.

При цьому він зазначив, що Київ застерігає Мінськ від участі у війні на боці Російської Федерації.

"Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у безпосередню війну. Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку, підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів по відношенню до Білорусі", — підкреслив представник МЗС.

Разом з тим Ніколенко додав, що Україна готова до будь-якого розвитку подій і буде діяти, реалізуючи право на самооборону, передбачене Статутом ООН. За словами прес-секретаря МЗС, Сили оборони України та Уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози з боку сусідньої Білорусі.

Раніше Лукашенко видав в ефірі новий пропагандистський фейк. У коментарі своїй прес-службі він сказав, що нібито отримував від офіційного Києва пропозицію підписати "пакт про ненапад".

Нібито, говорив Лукашенко, українська сторона просила не задіяти Мінськ свої війська на українській території. І, більш того, обмежити їх дислокацію в разі прохань з боку країни-агресора Росії.

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми ні в якому разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонували укласти. А з іншого боку, [західні країни - Главред] готують цю гримучу суміш і озброюють їх", — зазначив він.

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