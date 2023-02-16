Війська РФ за 2 тижні зазнали дуже великих втрат, можливості Путіна обмежені - Британія

У Кремля залишається тільки два сценарії подальшого ведення війни проти України, сказав старший військовий радник делегації Британії в ОБСЄ Ян Стаббс.

За останні два тижні ворожа армія РФ зазнала найбільших втрат з початку війни - британський військовий радник / Колаж Міноборони РФ, YouTube

Країна-окупант Росія має обмежені можливості для проведення наступальних операцій на території України. За останні два тижні російські війська зазнали найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення.

Кремлю на чолі з директором Володимиром Путіним доведеться або воювати на виснаження, скорочуючи масштаби цілей і проводити мобілізацію, або виводити свої війська з України і припинити приносити в жертву своїх громадян. Про це заявив старший військовий радник делегації Британії в ОБСЄ Ян Стаббс.

Як повідомляє Укрінформ, він розповів про те, що можливості Кремля вести наступ обмежені. Ворожі війська зазнають величезних втрат, а військове керівництво РФ, ймовірно, відправило на фронт більшість мобілізованих та підрозділи ПВК Вагнера.

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"Як повідомляється, за останні два тижні росія зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну. російське військове керівництво вже, схоже, розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних у рамках так званої "часткової мобілізації", а "Вагнер" заявив 9 лютого про припинення своєї схеми вербування в’язнів", - пояснив ситуацію Стаббс.

За його словами, агресору Росії доведеться або далі воювати на виснаження, або проводити наступні хвилі мобілізації.

"Вони можуть продовжувати виснажувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей, або проводити подальшу мобілізацію", - вважає представник Британії в ОБСЄ.

Альтернативним варіантом стане виведення військ з території України і припинення безглуздої війни.

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і, таким чином, припинити безглузде принесення в жертву тисяч простих росіян", - підкреслив Ян Стаббс.

Новий наступ Росії на Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що агресор РФ не готова проводити широкомасштабну наступальну операцію проти України до річниці свого повноформатного військового вторгнення. За даними розвідки, у агресора немає для цього потрібних ресурсів. Загарбники будуть атакувати на Донбасі, щоб добитися певного тактичного просування.

Журналісти The New York Times написали, що війська РФ готують десятки тисяч солдатів, щоб спробувати оточити сили оборони України на Донбасі. До того ж Москва може відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях, щоб відвернути увагу ЗСУ.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти Росії зіткнулися зі складнощами в наступі на Донбасі. Підрозділи росіян виявилися недостатньо підготовленими через те, що більшість кадрів у підрозділах складають мобілізовані. Американські фахівці у якості прикладу навели ситуацію під Вугледаром, де бійці ЗСУ розгромили 155-ту бригаду морської піхоти російських окупантів.

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Війна Росії проти України: