Наступ РФ на Луганщині почався, ЗСУ можуть його використати для контратаки - ISW

Сили РФ в Луганській області зараз володіють ініціативою, але повне їхнє задіяння може призвести до остаточної кульмінації на ділянці Сватове-Кремінна.

У ЗСУ з'явиться вікно можливостей для власного контрнаступу / 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські окупаційні війська перехопили ініціативу та почали черговий великий наступ у Луганській області. Темпи російських операцій уздовж лінії Святово-Кремінна в західній частині Луганської області за останній тиждень помітно збільшилися. Російська сторона повідомляє, що армія РФ атакує українські оборонні рубежі та незначно просувається вздовж кордону Харківсько-Луганської області, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Кремінної. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Крім того, російське військове командування ймовірно направило частини кількох дивізій для проведення вирішальних наступальних операцій уздовж лінії Святово-Кремінна.

"Залучення значних елементів щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій на цій ділянці вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили досі не дозволяють російським військам домогтися значних успіхів. Наступ РФ ймовірно ще не досяг свого повного темпу", - зазначають експерти.

Російське командування ще не ввело в бій частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-ша гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яка в січні була перекинута в Луганську область після перекидання в Білорусь. Окупаційні війська поступово переходять у наступ, але його успіх не визначений.

Попри те, що російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою, повне задіяння цих сил може призвести до їхньої остаточної кульмінації на ділянці Сватове-Кремінна. При цьому окупанти можуть не досягти своєї мети щодо захоплення всієї Луганської та Донецької областей.

"Ця кульмінація, найімовірніше, надасть українським силам вікно можливостей для власного контрнаступу", - вважають аналітики ISW.

Новий наступ РФ в Україні

Росія планує почати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає західні танки і озброєння. Як пише британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, метою російського наступу є окупація всього Донбасу.

Для нового наступу Росія підготувала 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, пише Foreign Policy.

Чисельність військ РФ в Україні перевищила 300 тисяч осіб. Це більше, ніж у лютому минулого року. Цього разу загарбники сконцентровані на сході України.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

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